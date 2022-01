Un portavoce di Igor e Grichka Bogdanov spiega perché i fratelli hanno rifiutato il vaccino (video)

Lunedì 3 gennaio abbiamo appreso della morte di Igor Bogdanov, sei giorni dopo la morte di suo fratello Grichka. Per evocare queste due sparizioni, Cyril Hanoun ha salutato il portavoce dei gemelli Cedric Andre a “Touche pas à mon poste”.







Se sapevamo già che Igor non era stato informato della morte di suo fratello, allora abbiamo scoperto perché Grichkas ha rifiutato di essere vaccinato e allo stesso tempo siamo stati travolti da alcune voci: ” Non erano contro il vaccino, contrariamente a quanto si dice, ma anzi erano contro i farmaci. Si curavano solo con piante e mangiavano solo semi. Non bevevano mai alcolici, preferivano bere acqua o succhi di frutta, anche in occasione di eventi mondani. In realtà, non erano contro il vaccino ma pensavano che fossero inaffondabili. Pensano di essere sani, si allenano, si sentono bene e non ne hanno bisogno

Cedric Andre ha spiegato.

Il portavoce prosegue fornendo i dettagli della loro cura: In effetti, avevano aspettato a lungo a casa senza cure e il loro respiro era molto debole e stavano peggiorando e fu presa la decisione di andare in ospedale. Abbiamo visto le loro condizioni peggiorare rapidamente.

»