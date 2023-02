Alla fine, la nuova fidanzata di Gerard Pique è in ospedale a causa di attacchi di ansia

La fidanzata di Gerard Pique ha cancellato il suo profilo sui social per sfuggire al torrente di critiche e insulti che ha ricevuto. Il 23enne sta attraversando giorni molto difficili ed è dovuto andare alla clinica Quirón di Barcellona, ​​​​dove soffre di un grave attacco di ansia, secondo El Bredico.

Secondo El Periódico, Clara e Gerrard hanno persino annullato i piani che avevano messo in scena questo fine settimana e si sono rifugiati nella casa dell’ex calciatore a Cerdanya. L’umore di Clara non era festoso.

L’attenzione dei media ha preso il sopravvento sul 23enne da quando Pique ha deciso di pubblicare la loro prima foto insieme sui social media.

Dalla pubblicazione di Session 53, in cui Shakira ha descritto la sua ex ragazza come “cattiva personaClara lavora a distanza dalla casa dei suoi genitori, dove ha trovato rifugio in mezzo a un temporale.Dicono che abbia paura di uscire in strada, dove le persone che la riconoscono la deridono e le cantano il famoso “Clara- Mona”, un’espressione che Shakira fa nella sua ultima canzone.

Due settimane fa, la cantante colombiana ha causato scompiglio sui social dopo aver postato una canzone in cui regola pubblicamente i conti con il suo ex compagno, l’ex calciatore spagnolo Gerard Pique, che ha scatenato una reazione a catena.

Intitolata “BZRP Music Session #53” e scritta in collaborazione con il famoso produttore argentino Bizarab, la canzone attacca il padre dei suoi due figli, nonché la sua nuova compagna di 23 anni, la spagnola Clara Xia. “Tanta palestra, ma anche un po’ di lavoro sul cervello“,”Ho cambiato Ferrari in Twingo“,”Orologio Rolex Casio“,”Non tornerò da te, anche se piangi o mi implori “,” Ti ho dimenticato ed è per questo che sto con qualcuno come te“, canta su musica elettronica venata di ritmi latini.

Usa giochi di parole con “Piqué” e “Clara” per rimuovere ogni ambiguità sui destinatari delle sue canzoni spigolose.

“Yo solo hago musica, perdon que te sal pique” (Suono solo musica, scusa se ti schizza), dice prima, prima di continuare: “Tiene number of persona buena, Clara mente no es como suena” (Lei è il nome di una persona valida, Questo chiaramente non è il caso).

Shakira e Gerard Piqué hanno annunciato la loro separazione dopo oltre un decennio di convivenza e hanno annunciato a novembre di aver raggiunto un accordo sull’affidamento dei loro due figli, Milan, 9 anni, e Sasha, 7. La cantante non è sposata con l’ex giocatore dell’FC Barcelona – che a novembre ha annunciato il suo improvviso ritiro sportivo – e non condivide con lui i suoi beni e dice di voler lasciare la Spagna, dove contro di lei è in corso un procedimento per evasione fiscale. “Mi hai lasciato (…) con la stampa alla porta e un debito di tasse, pensavi di farmi del male e mi hai reso duro, le donne non piangono più, le donne vengono pagate‘, il cantante si lascia andare in un colpo finale.