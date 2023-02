È stata picchiata dai suoi padri davanti alle mogli e ai figli, “gli uomini mi hanno messo le mani sul culo”.

La verità dietro le apparenze. Una donna che interpreta la Principessa Biancaneve all’interno di un parco della California ha condiviso la sua esperienza su Reddit, secondo il Daily Mirror.

“Le persone sono pazze e diranno o faranno qualsiasi cosa per interagire. A volte è divertente, altre fa paura”. In particolare, racconta alcuni degli attacchi che potrebbe aver subito: “Ci sono state alcune occasioni in cui uomini, e talvolta donne, si sono avvicinati a me e mi hanno fatto commenti franchi. Può essere difficile rimanere nel personaggio e cercare di assicurarsi che i bambini non notare che sta accadendo.