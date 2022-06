Sperimenta il design della futuristica Mini EV che unirà “innovazione e tradizione”? Configura il tuo veicolo Il design futuristico della Mini EV unirà “innovazione e tradizione” o ordinerà una prova gratuita.

La prossima generazione di Electric Mini fornirà un vero rinnovamento del modello e del marchio. Il Design Director fornisce infine dettagli sull’argomento.

Mini prevede di utilizzare completamente l’elettricità nel 2030, ma il produttore sta già lavorando allo sviluppo dei suoi modelli futuri. Il modello classico della sua gamma, la Mini EV, sarà caratterizzato da un design innovativo.

L’azienda prevede di mantenere l’estetica classica espandendo la tecnologia del modello. Ma il motto della futura gamma elettrica sarà la sua semplicità.

Mini EV così come altri modelli, Compreso un SUV elettrico, avrà un certo carattere. Il produttore promette di aumentare l’abitabilità e il volume dei contenuti, per preservare le tradizioni del marchio.



Leggi anche

La Mini avrà un’autonomia elettrica al 100% dal 2030



Inoltre, Mini presenterà in cabina i suoi modelli eco-consapevoli. È così che la pelle si trasforma in materia vegetale, mentre il cromo scompare. In effetti, questa sostanza è pericolosa per gli esseri viventi e Mini lavorerà su questo argomento.

“I modelli puramente elettrici di MINI ci danno un’opportunità unica per ripensare il nostro design”, osserva Oliver Helmer. Il Brand Design Director spiega che lei mantiene “Attenzione ai dettagli, senso della tradizione, passione e innovazione per cui è conosciuta.”