Questa strategia “disumana” di Aldi per risparmiare tempo… e denaro

Per vincere la feroce guerra degli sconti, Aldi è disposta a tutto pur di ridurre i costi. Anche se ciò significa prendere una decisione radicale che lascia tutti senza parole…

Forte di una rete di 12.000 negozi distribuiti in 18 paesi, Aldi si è affermata nel tempo come uno dei principali attori nel deep discount. Come il suo principale concorrente Lidl, il marchio consente alle famiglie di risparmiare sul budget alimentare. Spinto dai cambiamenti dei consumi legati all’inflazione, il colosso tedesco ha generato un fatturato di oltre 100 miliardi di euro nel 2022. Una storia di successo internazionale costruita su solide basi: scaffali raffinati, una selezione di prodotti concisa ed efficace, marchi domestici competitivi e costi di manodopera contenuti. Per aumentare la sua influenza, il declassatore sta ora riducendo il budget per le comunicazioni… con un'idea “disumana” che minaccia di diffondersi.

Qualche giorno fa, Aldi ha iniziato una svolta rischiosa affidando all’intelligenza artificiale il compito di realizzare i suoi spot pubblicitari nei Paesi Bassi, sull’etere e sul piccolo schermo. Questa voce fuori campo basata sull'intelligenza artificiale è stata creata dalle registrazioni vocali di dieci dipendenti del gruppo e ora prende il posto dell'attore, sceneggiatore e regista olandese Diederik Ebbing. Il primo per gli inserzionisti olandesi.

Con il pretesto di incarnare meglio il marchio, questa iniziativa mostra soprattutto la volontà di risparmiare tempo e denaro, spiega Marielle Rosenwinkel, direttore generale marketing e comunicazione, senza divieti. Rapporto di marketing – Media olandesi specializzati: “Come azienda di sconti, siamo sempre alla ricerca di modi per rendere gli acquisti quotidiani il più economici possibile per i nostri clienti. Questo audio è un ottimo esempio.”. È davvero difficile competere con un attore virtuale “Disponibile giorno e notte”da “Non prendere mai il raffreddore”, che ti esonera anche dal pagamento del diritto di voto. Questa nuova strategia audace ma rischiosa può essere emulata in un ambiente economico altamente competitivo in cui ogni centesimo conta.

Se le possibilità offerte dall’intelligenza artificiale entusiasmano già gli inserzionisti, non tutti i clienti condividono lo stesso entusiasmo, leggendo la pioggia di critiche che piove sui social network. Una voce considerata veramente nasale o fredda, simile alla voce di Hema. Se alcuni pensavano che fosse uno scherzo di fine aprile, altri si chiedono se questa voce molto impegnata non si sia raffreddata un po' dietro le quinte…