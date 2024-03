Nuova Volkswagen Tiguan: continua a scaldare, e se avesse ragione?

La prima generazione della Volkswagen Tiguan è apparsa nel 2007. Il nuovo modello sposa pienamente i suoi legami con i veicoli elettrici del produttore tedesco. In termini di prezzo, la nuova Tiguan è disponibile ad un prezzo di partenza di 39.450 euro.

Nell'edizione Auto Moto di domenica 25 febbraio, Pierre Lardenois fa il punto sull'auto Volkswagen più venduta al mondo nel 2023 e su una delle tre auto più vendute del marchio in Francia: la Tiguan, la grande star del settore automobilistico. SUV. È stato completamente ridisegnato ed è sul mercato dal 2007 per fare spazio alla terza generazione.

Nuove dimensioni per una nuova generazione?

In termini di stile, la Volkswagen ha cancellato quasi tutto per ricominciare meglio: i suoi fari sono più precisi, le sue ali sono definite in modo più elegante e le sue forme sono più arrotondate. Questa Tiguan di terza generazione abbraccia pienamente le sue connessioni con le elettriche ID.4 e ID.5. È più sportivo e più aerodinamico, anche se le sue proporzioni sono cambiate poco.

Come spiega il nostro giornalista Pierre Lardenois, “La lunghezza della Tiguan aumenta di tre centimetri rispetto al suo predecessore, raggiungendo i 4 metri e 54.” In larghezza, si tratta di un guadagno di 0,3 cm e di 0,5 cm in altezza. Tuttavia, i passeggeri posteriori ora hanno più spazio. Il volume del bagagliaio aumenta di 37 litri, ovvero 652 litri in totale.

Quattro motori offerti

In patria, la Volkswagen ha svolto un ruolo importante negli sviluppi. La presentazione infatti risulta ulteriormente migliorata grazie alla qualità percepita che è a dir poco ottima. Come optional il touchscreen centrale arriva fino a 15 pollici. “La nuova interfaccia è abbastanza intuitiva e tutto è ben pensato.”“, osserva Pierre Lardenois. E per una buona ragione: le scorciatoie personalizzabili rimangono in alto e le impostazioni dell'aria condizionata sono disponibili in basso. La leva del cambio è scomparsa, per essere sostituita da una semplice levetta, liberando così spazio per una ruota con un touchscreen a LED.Il volante, infine, continua ad avere il diritto di avere i pulsanti Real, contrariamente alla tendenza attuale.

Questa Tiguan è offerta con una gamma completa di motori: benzina, diesel, micro-ibrida o ibrida plug-in, in grado di percorrere fino a 120 chilometri in modalità completamente elettrica. Nel nostro test settimanale, Pierre Lardenois si è lasciato tentare da un motore turbo a quattro cilindri supportato da un alternatore da 48 volt. Questa è la prima volta che la Tiguan è dotata di un sistema ibrido leggero. Il generatore di avviamento recupera energia durante la frenata e la decelerazione. Viene quindi immagazzinato in una batteria molto piccola e restituito per assistere il motore termico durante l'avviamento. Quest'ultimo è addirittura in grado di disattivare due dei suoi quattro cilindri non appena le condizioni lo consentono. Il risultato: è senza dubbio una soluzione meno costosa rispetto al modello ibrido plug-in, ma conviene ridurre il consumo dichiarato a 6,2 litri per 100 km.

Prezzo più alto del solito

In termini di prestazioni, “Non è pazzo”Accelera da 0 a 100 km/h in 9,1 secondi. Ma il vantaggio di questo piccolo ibrido è che non necessita di una batteria pesante e ingombrante. Certamente non offre capacità di guida completamente elettrica, ma pesa comunque 200 kg in meno di un ibrido. In questa terza generazione, comfort e agilità sono essenziali, garantendo una sensazione di guida familiare ma eccezionale.

Per quanto riguarda l'equipaggiamento, la Tiguan dispone di una telecamera posteriore, un limitatore di velocità e un buon numero di aiuti alla guida. Può essere dotato anche di sedili massaggianti, ma come optional. Per quanto riguarda i prezzi, la Volkswagen Tiguan di terza generazione è necessariamente più cara del solito: a partire da 39.450 euro.