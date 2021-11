Questa stazione di servizio vende benzina a più di 2,30 euro al litro, ed ecco la spiegazione del gestore

Per diversi mesi, i prezzi della benzina e del diesel sono esplosi in Europa occidentale. In Belgio i prezzi massimi sono attualmente 1.7640 euro/litro per 95 benzina, 1.8500 euro/litro per 98 benzina e 1.7910 euro/litro per gasolio.

Se non dovessimo (diciamo “dovremmo”) non arrivare a 2 euro al litro, questi numeri sono i più alti di sempre nel nostro Paese.

E il minimo che possiamo dire è che i nostri vicini francesi non stanno meglio, con prezzi che si avvicinano anche ai 2 euro al litro. Tranne… in una piccola stazione di servizio nell’area di Parigi. Come dimostra il parigino, questa pompa di benzina ha un prezzo record di… 2,30 euro al litro di 95 benzina senza piombo, 63 centesimi al litro in più rispetto alla media nazionale.

Fino ad allora, la quantità record di benzina risale al 2019 ed era di 2.142 euro al litro. Questo benzinaio, che vende gasolio a meno di 2 euro al litro, passa alla storia: «Attualmente è impossibile rifornirmi adeguatamente», ha spiegato al parigino. Non riesce a trovare un camion per riempire i suoi serbatoi, e quando ciò accade, spiega: “A questo prezzo, non ho più un margine se pratico le tariffe normali”.