Perché Ageas va in crash dopo aver battuto il mercato?

Tuttavia, nonostante questo quadro “sicuramente” positivo, mercoledì mattina il mercato non ha seguito l’esempio. Verso le 11, il titolo è sceso del 3% a 41,14€. Fino ad ora Keplero Chofro, Che verrà ridotto con un target price di 42,3 euro, in apertura è previsto un leggero aumento dello stock. L’unico punto debole del bollettino trimestrale è nei suoi occhi come in questi Ruolo, è il calo del coefficiente di solvibilità nel terzo trimestre dovuto all’impatto negativo del mercato.