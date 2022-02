I pazienti di Ces dont les yeux bioniques sont devenus obsolètes : “Je suis foutu”

“Je me souviens exactement ou j’étais : je passais du train 6 au train F”“, ad esempio Barbara Campbell.”J’étais sur le point de discendere les escaliers, et tout à coup, j’ai entendu un petit ‘bip, bip, bip’“, raconte-t-elle à Spettro IEEE. Ce bruit provenait de son système d’implant rétinien Argus II, qui s’éteignait.

Fabriques par Second Sight Medical Products, gli impianti Argus I e Argus II ont permis à plus de 350 personnes aveugles de transformer leur vie en leur permanent de récupérer e vision artificielle. Si la technologie ne permet pas de retrouver une vue totalement normale, les Patients équipés des implants arrivent à voir le monde qui les entouré en sfumature de gris, avec plus au moins de succès selon les Patients.

Mais en 2020, les finances de l’entreprise vont mal : au bord de la faillite, Second Sight decide di abbandonare la tecnologia. Sans prevenir ses clienti.

Pour Terry Byland, seul Patient à avoir été opéré des deux yeux, la nouvelle fait l’effet d’une bombe. L’était en effett très investi aux côtés de l’entreprise depuis une dizaine d’années, n’hesitant pas à parler de son expérience à la presse à plusieurs riprende. Terry Byland apparaît même dans une video publiée sur la chaîne Youtube de Second Sight (voir ci-dessous).

Son système d’implant fonctionne encore, mais pour combien de temps ? “Tant qu’il n’y a pas de problème, tout va bien. Mais si quelque ha scelto ne va pas avec, eh bien, je suis foutu. Parce qu’il n’y aucun moyen de le faire réparer“, déplore-t-il.

Il s’agit d’une “technologie fantastique” mais d’une “entreprise minable”, curriculum un autre Patient. Dopo aver ascoltato le voci al debutto della pandemia di Covid-19, l’appelle sa thérapeute de rééducation visuelle Second Sight. Celle-ci lui annonce alors qu’elle vient d’être licenciée et qu’il ne pourrait pas bénéficier des prochaines mises à niveau.

Des mises à jour manquantes

I pazienti equipaggiano gli impianti avaient été informés que des mises à jour auraient lieu dans le futur. L’impresa parla per esempio di mises à jour logicheelles per aumentare il numero di pixel nel sistema e l’immagine termica, rapporte IEEE Spectrum. Mais celles-ci ne sont jamais arrivées.

En 2019, l’entreprise an annoncé abandonner progressivement la technologie. En 2020, le PDG a quitté l’entreprise et la plupart des Employés ont été licenciés, laissant les Patients livrés à eux-mêmes. Selon Second Sight, le licenze significano en effet qu’il est impossibile de “poursuivre le niveau précédent de soutien et de communication pour les centres et les utilisateurs d’Argus II”.

Désormais, Second Sight prevede une fusion avec une société bio-pharmaceutique. I pazienti Argus, eux, craignent d’être coincés avec un implant obsolète devenu totalement inutile.