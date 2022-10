Questa scena lunare tra Carlo III e il primo ministro Liz Truss vaga per il web

popolo e re

Queste sono immagini alquanto comiche che alcuni hanno paragonato a una scena della serie la scrivania.

Il comportamento della famiglia reale britannica a volte sembra un Feydeau per gli umani normali. dopo, dopo La famosa scena dell’annegamento della penna stilograficaÈ una sequenza tra il re Carlo III e il primo ministro britannico Liz Truss che sta causando il ronzio. L’incontro, girato il 12 ottobre a Buckingham Palace, è diventato virale sui social per la sua natura improbabile quanto scomoda.

“Di nuovo tu?”

Quel giorno, il figlio della defunta Elisabetta II accolse il leader nel suo ufficio per il loro primo incontro settimanale. Si terrà anche ogni mercoledì in modo che possano discutere le politiche del Paese. Per questa fantastica premiere, l’arrivo della fotografa Liz Truss sembra aver lasciato King senza parole. Dopo averla accolta, il re imbarazzato ha espresso visibilmente diverse parole che erano difficili da spiegare. Mentre annunciava l’inquilino di 10 Downing Street “Vostra Maestà, è un piacere rivedervi.” Prima di partire, Carlo III colpì a “Eccoti di nuovo qui. Oh mio Dio…”. Poi la guida attraverso la stanza e dice: ” In ogni caso “.

I netizen hanno apprezzato la scena su Twitter. “Anche lui sa che è inutile”, “È la cosa migliore che abbia mai visto”, “Ancora tu? Mio Dio!”Divertiti a commentare su Twitter. Vi lasciamo godere la scena…

Truss: “Vostra Maestà… Piacere di rivedervi.” Re – torna. Caro caro. In ogni caso…” Questa è una delle cose più belle che abbia mai visto. 😂😂pic.twitter.com/ENP8pPl9kO – Brendan May (@bmay) 12 ottobre 2022

di nuovo tu? Mio Dio! » Il re Carlo III di Gran Bretagna non è stato in grado di controllare il suo fastidio durante un incontro con il primo ministro Liz Truss. Il Guardian ha richiamato l’attenzione su questo. pic.twitter.com/DvuW3qBACl – Velocista (@Sprinter99880) 14 ottobre 2022