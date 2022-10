Guerra in Ucraina: Putin dice: “Non miriamo a distruggere l’Ucraina”

Il presidente russo Vladimir Putin ha ammesso venerdì che i paesi dell’ex Unione Sovietica erano “preoccupati” per il conflitto in Ucraina, dopo aver parlato con i loro leader in un vertice delle ex repubbliche sovietiche in Kazakistan.

“Certo, i partner sono interessati, ma sono anche preoccupati per il futuro delle relazioni tra Russia e Ucraina”, ha ammesso in conferenza stampa. “Ma questo non pregiudica in alcun modo la natura, la qualità e la profondità delle relazioni della Russia con questi paesi”, ha affermato.

Nessuna espansione dell’imballaggio

Vladimir Putin ha detto che non prevede di espandere la mobilitazione “parziale” annunciata tre settimane fa al conflitto in Ucraina e ha annunciato che finora sono stati reclutati 222.000 uomini.

“Nient’altro è stato pianificato. Non sono pervenute proposte dal ministero della Difesa e non ne vedo la necessità nel prossimo futuro”, ha detto Putin in conferenza stampa, aggiungendo che si aspettava che la mobilitazione finisse “entro due settimane.” E riconoscendo il suo fallimento.

Non sono necessarie conversazioni con Biden

Vladimir Putin ha anche indicato, venerdì, di non vedere il punto nei colloqui con il suo omologo americano Joe Biden, anche nell’ambito del vertice del G-20.

“Non ne vedo la necessità, al momento non c’è una piattaforma negoziale”, ha detto, aggiungendo che non aveva ancora deciso se sarebbe salito in cima. Si terrà a novembre a Bali, in Indonesia.

“come dovrebbe”

Vladimir Putin ha sottolineato in particolare venerdì che sta “facendo tutto come dovrebbe” in Ucraina dopo quasi otto mesi di combattimenti e quando le forze russe hanno subito numerose battute d’arresto.

“Quello che sta accadendo ora non è piacevole, ma (se la Russia non avesse attaccato l’Ucraina il 24 febbraio), saremmo nella stessa situazione un po’ più tardi, ma le condizioni sarebbero peggiorate per noi. Quindi stiamo facendo tutto bene, ” ha detto ai giornalisti.

Corridoio del grano chiuso

Il presidente russo Vladimir Putin ha minacciato di annullare l’accordo che consentiva all’Ucraina di spedire parte del suo raccolto di grano dai porti del Mar Nero, nonostante l’invasione russa continuasse. Questo potrebbe essere in risposta all’attacco dello scorso fine settimana al ponte di Crimea. Putin ha spiegato che i servizi di intelligence russi avevano informazioni secondo cui gli esplosivi utilizzati sul ponte – che collega la Russia alla Crimea, un territorio ucraino annesso dalla Russia nel 2014 – erano stati spediti via mare da Odessa.

E ha minacciato: “Se si scopre che il corridoio umanitario delle spedizioni di grano è stato utilizzato a questo scopo, lo chiuderemo”, spiegando che finora non ci sono prove per le sue accuse.

Rinnova gli attacchi

Il presidente russo ha avvertito che gli obiettivi ucraini che lunedì non sono stati colpiti da diversi attacchi missilistici sarebbero stati nuovamente presi di mira. Ha affermato che sette dei 29 obiettivi “non sono stati danneggiati, come previsto dal ministero della Difesa”. “Ma gli attacchi saranno rinnovati”, ha detto, senza specificare quali obiettivi sarebbero stati presi nuovamente di mira.

Il presidente russo ha sottolineato che per il momento non è previsto nessun altro attacco su larga scala.

“Al momento non c’è bisogno di scioperi massicci. Ora ci sono altri compiti da svolgere”, ha aggiunto.

Circa sette mesi e mezzo dopo la sua invasione, lunedì la Russia ha lanciato più di 80 missili contro l’Ucraina, inclusa la capitale Kiev. Circa 20 persone sono rimaste uccise negli attacchi, visti come una rappresaglia per la distruzione del ponte che collega la Crimea alla Russia continentale.

Putin afferma spesso che l’Ucraina appoggiata dall’Occidente è stata una minaccia per la Russia, cosa che gli osservatori internazionali negano.