Questa modifica è stata apportata per risparmiare sulla bolletta energetica

Le temperature attuali ci costringono a portare le nostre grandi giacche, cappelli, guanti fuori e dentro casa e coperte. Presta attenzione al tuo consumo energetico.

Da qualche tempo, ormai, le temperature più basse ci spingono a coprire di più e a utilizzare più energia. Per evitare bollette più alte, è importante apportare alcune modifiche: investire in tende isolanti, abbassare il termostato di un grado, trascorrere meno tempo in bagno… e regolare meglio il serbatoio dell’acqua calda.

Come regolare il serbatoio dell’acqua calda per consumare meno?

Per fare la doccia è ovviamente necessario riscaldare l’acqua presente nel serbatoio. Si trova vicino alla caldaia ed è uno degli elettrodomestici che consuma di più. Secondo l’ADEME, rappresenta circa l’11% del consumo francese (che qui non dovrebbe essere molto diverso).

Per ridurre i consumi molti la spengono quando vanno in vacanza. Tuttavia, è possibile risparmiare denaro tutto l’anno abbassando la temperatura a cui è impostata. Solitamente sono programmati a 55-60 gradi e dovrebbero essere impostati a 50-55 gradi. Questo non cambierà nulla per te perché l’acqua sarà abbastanza calda per fare la doccia, lavare i piatti, ecc.

Di solito puoi apportare la modifica da solo poiché il termostato è visibile sulla maggior parte dei serbatoi. In caso contrario, è necessario rimuovere la copertura di sicurezza per accedervi.