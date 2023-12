I ripetitori Wi-Fi ti garantiscono una connessione Internet più stabile e di migliore qualità a casa | La tua guida

indipendenteNon c’è niente di più fastidioso di una scarsa connessione Wi-Fi in casa. Una scarsa connessione Internet a casa può essere causata da molti fattori, ma uno dei motivi più comuni è il luogo in cui ti trovi in ​​casa. Infatti, il segnale Internet può penetrare solo in alcune zone della casa e fornire una buona connessione. Fortunatamente esiste una soluzione a questo problema: un ripetitore Wi-Fi.

Se sei stanco di una connessione Internet lenta o debole in alcune zone della tua casa, è una buona idea installare un ripetitore Wi-Fi. Utilizzando un ripetitore Wi-Fi, a volte chiamato amplificatore Wi-Fi o estensore Wi-Fi, puoi aumentare la portata della rete wireless nella tua casa. Il dispositivo rileva il segnale dal router e lo ritrasmette, offrendoti una portata maggiore.

I ripetitori WiFi vengono posizionati in aree della casa dove il segnale wireless del router è ancora abbastanza forte da ricevere, ma non abbastanza forte da fornire una buona connessione. Posizionando il ripetitore in questa posizione strategica, il dispositivo può amplificare il segnale e aumentare la portata.

Da 35 a 220 euro

I ripetitori Wifi sono disponibili in diverse tipologie e sono disponibili in diverse forme, ma soprattutto in diverse fasce di prezzo. Alcuni ripetitori offrono funzionalità aggiuntive, come una porta Ethernet integrata o la capacità di supportare diverse reti wireless. I prezzi possono quindi variare dai 35 ai 220 euro.

È importante assicurarsi che l’extender sia compatibile con il router e i dispositivi utilizzati sulla rete per ottenere i migliori risultati possibili.

Consigliato dagli operatori

Poiché l’extender deve essere compatibile con il router, è consigliabile acquistare il dispositivo dal proprio operatore. I provider Internet offrono ai propri clienti la possibilità di installare un ripetitore WiFi nelle proprie case. Ciò è perfettamente logico, perché il tuo operatore dovrebbe assicurarsi che tu possa beneficiare di una connessione Internet stabile e di alta qualità ovunque nella tua casa. Ecco perché spesso è necessario un ripetitore Wi-Fi.

Proximus et al

La buona notizia è che in alcuni casi tale ripetitore è gratuito. In altri casi, si paga una piccola quota mensile per noleggiare il dispositivo. clienti il prossimo Chi sottoscrive il piano Flex riceve gratuitamente il primo ripetitore WiFi. Negli altri casi pagherai 2,99€ al mese.

carminio, una filiale a basso costo, non offre ripetitori Wi-Fi online. Al momento dell’installazione l’installatore (in realtà un dipendente Proximus) te lo metterà a disposizione e tu pagherai 2,99€ al mese.

Vichinghi mobili Offre ripetitori wifi in affitto a 3€ al mese. Poiché Mobile Vikings utilizza la rete Proximus per Internet domestico, è ancora un programma di installazione Proximus che ti fornirà un ripetitore con il logo Proximus.

Arancia e VOO

arancia Offre la possibilità di aggiungere un ripetitore WiFi al tuo abbonamento Love Duo o Trio con WiFi Comfort. Costo: 3 euro al mese. clienti Un volo Non possono ottenere un ripetitore Wi-Fi tramite il loro operatore, quindi devono acquistarlo da soli. Assicurati quindi che il ripetitore sia compatibile con il tipo di router installato in casa tua da VOO. READ Auto: Ecco perché è importante spegnere il motore durante il rifornimento

Youfone su edpnet

Gli operatori Youfone ed edpnet sono famosi per i loro pacchetti Internet a basso costo. Proprio come lo scarlatto, Yvonne Non è consentito noleggiare un ripetitore Wi-Fi. Mentre su Scarlet potrete affidarvi alla casa madre Proximus per fare ciò, su Youfone dovrete acquistarlo altrove.

È sempre una buona idea controllare i termini e i requisiti specifici del tuo operatore prima di abbonarti a Internet, incluso se puoi ottenere un ripetitore Wi-Fi. a casa com.edpnetAd esempio, i clienti possono ordinare un ripetitore Wi-Fi, ma è compatibile solo con i tipi di modem edpnet.







