Questa maestosa statua di Zoro è stata appena inaugurata in onore di Ichiro Oda

Ti abbiamo portato qualche giorno fa Una selezione di figurine pop e prodotti derivati Con i personaggi della popolare serie anime Pezzo. Et aujourd’hui, on continue dans la thématique de l’univers créé par Eiichiro Oda, mais cette fois-ci on passe au cran supérieur, avec non pas des figurines, mais des statues grandeur nature, avec une dernière’e déjourê déjourê in Giappone.

Distinti saluti

questo lavoro, Pezzo È diventato un punto di riferimento per i fan di manga e anime di tutto il mondo. Oltre 490 milioni di copie del manga sono state vendute in tutto il mondo. Di cui oltre 25 milioni sul suolo francese. Ma se i francesi sono tra i più accaniti fan del lavoro di Ichiro Oda, c’è sempre un Paese che è molto indietro, e quello ovviamente è il Giappone, Con uno dei più belli si può spingere oggi al mangaka.

Roronoa Zoro, il primo membro dell’equipaggio di Mugiwara (Acceso: Cappelli di paglia) Per unirmi a Rufy, ho visto La sua statua di bronzo è stata svelata in Giappone. È in Una città chiamata Ozu, nel distretto di Kikuchi, nella prefettura di Kumamoto. Quest’ultimo è stato gravemente danneggiato dal terremoto di Kumamoto nel 2016.

L’inaugurazione della statua è stata trasmessa in diretta su YouTube, ad una festa meravigliosa. Così possiamo guardare diversi spettacoli, come lo spettacolo del club di kendo a Ozu, o la copertina dei famosi titoli di coda dei cartoni animati, “noi!‘, dall’orchestra del club musicale del liceo cittadino. Ma è soprattutto un’occasione per vedere qualcosa di straordinario qui, ovvero membri dell’organo di governo come il sindaco di Ozu City o rappresentanti della Prefettura di Kumamoto, che, dopo aver parlato, hanno tutti abbassato le spade mentre intonavano “Sonachi” per rivelare la famosa statua. Tutto questo, ovviamente, insieme a due mascotte che ci ricordano gli eroi Pezzo Oltre alla voce ufficiale del doppiatore di Roronoa Zoro. Puoi guardarlo su YouTube (La rivelazione inizia verso l’una):

Per poter contemplare appieno questa magnifica statua, Queste sono alcune immagini :

Come ha ricordato il sindaco della città nel video, se Ichiro Oda non potrà partecipare all’inaugurazione, Vorrei comunque condividere un’illustrazione creata appositamente per questo evento :

In effetti, questa cerimonia e questo onore non sono per niente. Infatti l’autore Pezzoe Eiichiro Oda, è in realtà della prefettura di Kumamoto. Così, dopo gli ingenti danni causati dal terremoto di magnitudo 7.0 nel 2016, L’autore ha donato circa 800 milioni di yen (circa 6,2 milioni di euro) per aiutare le vittime. Allora hanno Festeggia l’evento posizionando le statue dei membri dell’equipaggio di Cappello di Paglia nelle aree colpite, la statua in bronzo di Roronoa Zoro Lui è il nono. Robin ha già ricevuto un premio e Jinbe sarà il prossimo, con una grande apertura prevista per luglio.