Le cause della morte sono note

Abbiamo imparato questo fine settimana La scomparsa del cantante Mit Ragheef All’età di 74 anni.

Finora non abbiamo ancora conosciuto le cause della sua morte e ora sono sul sito web TMZ Impariamo un po’ di più.

Ed è stato il suo manager, Michael Green, a confermare la sua morte giovedì sera. Altre fonti hanno detto a TMZ che avrebbe dovuto partecipare a una cena di lavoro all’inizio di questa settimana per discutere dello spettacolo a cui stava lavorando, farei qualsiasi cosa per amore. Questa serata è stata successivamente cancellata perché Meat Loaf avrebbe contratto il Covid e le sue condizioni sarebbero peggiorate molto rapidamente.

Fonti della rivista TMZ aggiungono che l’artista aveva un’opinione molto forte sul Covid, scherzando sui CST in Australia non molto tempo fa. Non sappiamo se sia stato vaccinato o meno.

Abbiamo appreso sulla sua pagina Facebook la triste notizia della sua morte venerdì mattina: “Ci dispiace informarvi che l’incomparabile polpettone è morto questa sera con la moglie Deborah”.

“Le sue figlie Pearl e Amanda e i suoi migliori amici sono stati con lui nelle ultime 24 ore. La sua incredibile carriera è durata oltre 6 decenni durante i quali ha venduto oltre 100 milioni di album in tutto il mondo e si è esibito in più di 65 film, tra cui “Fight Club”. ‘,” Focus e “Rocky Horror Picture Show” e “Wayne World”.