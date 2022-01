Soprano reagisce dopo le minacce di morte ricevute da un’insegnante che ha usato la sua foto

Per suscitare l’interesse dei suoi studenti durante il corso SVT (Life and Earth Sciences), un’insegnante di Evelyn ha deciso, nel dicembre 2020, di incorporare un’immagine sopranoe Rapper preferito Giovinezza, a un murale disposto cronologicamente. E su questo fregio è apparsa l’immagine di una scimmia, che ha fatto arrabbiare il padre di uno degli studenti, come rivela il quotidiano “Le Parisien”. Ha trovato il collegamento delle due foto come razziale e quindi ha preso un appuntamento con l’amministrazione del college. Dopo questo incontro, l’insegnante ha ricevuto minacce sui social network.

Oggi, l’insegnante Evelyn se n’è andata e ha rivisto questo episodio: ” Ho perso tutto, tutto ciò che ho costruito per dieci anni, questo ragazzo mi ha rubato la vita ed ero così spaventata

“, ha spiegato. Il tribunale di Versailles ha condannato il padre del suo ex studente per molestie da parte di un servizio pubblico di comunicazioni a sei mesi di reclusione e 13.600 euro di risarcimento.

Recentemente invitati al programma “C à vous”, i soprani sono tornati su questa polemica: ” È una storia sfortunata. Devi sempre contestualizzare le cose: quando guardi l’immagine, la maggior parte delle persone si pone delle domande, perché purtroppo, nella società odierna, tutto è confuso. Questa storia spezza la vita. Nella sua intervista ha spiegato che a scuola molti giovani del quartiere non si riconoscono nei libri di testo, ecc. Non mi hai solo messo giù, c’era Mbappé, Josiane Balasco. Sfortunatamente, questa immagine è stata estrapolata dal contesto. ».