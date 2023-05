Questa immagine indica che un guidatore privo di sensi è entrato in A4 in retromarcia venerdì, tuttavia…

Questa è una foto scattata da un autista che stava viaggiando sulla A4 tra Reims e Châlons-en-Champagne, in Francia, nel pomeriggio di venerdì 26 maggio. Poi lo ha pubblicato su Facebook per condividere la sua rabbia e incomprensioni. “Un giro in autostrada a Reims. Incredibile. Non vedo l’ora di andare in pensione, non posso più prendere la strada”, si arrabbia il camionista.

Non vediamo un automezzo pesante parcheggiato sulla corsia di emergenza in direzione opposta? Fortunatamente, non più in pericolo, sono arrivati ​​i gendarmi e hanno messo la loro auto di guardia davanti al camion, ha scritto Leonyon.