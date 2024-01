Questa esperienza preoccupante riguarda lo stato di salute di Alain Delon

Un rapporto medico della leggenda del cinema, datato 13 ottobre, descriveva l’attore come “affetto da significative comorbilità” e “gravi disturbi”.

Mercoledì sera, 24 gennaio, il caso Alain Delon si è nuovamente intensificato. I nostri colleghi di parigino Hanno potuto consultare una valutazione medica dell'attore, le cui condizioni di salute hanno causato una vera e propria crisi familiare. I suoi figli, Anoushka, Alain Fabian e Anthony, hanno parlato più volte ai media, parlando, in particolare, delle conclusioni di un medico di base sulla salute del samurai. Questo praticante, il dottor H., è stato incaricato nel contesto di una denuncia da parte di bambini che mirava a “Compagno pagato» L'attore, Hiromi Rolin, è stato poi accusato di abuso di vulnerabilità. Ha consegnato la sua relazione:Sulle parti» – che si basa quindi sull'analisi della cartella clinica di Alain Delon e non sul consulto – del 13 ottobre degli inquirenti.

In questa relazione, questo medico di medicina generale ed esperto legale registrato presso la Corte d'appello di Orleans afferma, in particolare, che Alain Delon “Portatore di comorbilità significative, malattie croniche attive e disturbi acuti correlati e invalidanti». “Questa condizione è di natura totale, diretta e certa e rende il signor Alain Delon debole fisicamente e psicologicamente.», aveva deciso, constatando le condizioni di salute dell'attore Piscina è peggioratoNegli ultimi quattro anni“. nella domanda “Disturbi cognitivi di natura vascolare, aggravati dall'ictus e integrati da disturbi cognitivi di natura degenerativa».

Quattro fasi di degrado

L'esperto sottolinea che la salute di Alain Delon ha attraversato quattro fasi di peggioramento. Il primo risale a giugno 2016, mese in cui l'attore ha riportato un lieve infortunio AVCe maggio 2019. «Il signor Dillon è stato quindi in grado di rispondere in modo efficace al rischio di molestie o ostacoli nelle sue circostanze.», scrive il medico nella perizia da lui consultata pariginoSottolineando che l'ictus non ha interrotto le funzioni motorie e la discriminazione dell'attore.

La seconda fase inizia nell’agosto 2019. Il ghepardo subisce due nuovi ictus in un mese. Colpisce il movimento dell'attore, ma anche il suo morale. Secondo il rapporto di una delle cliniche in Svizzera, dove è stato ricoverato, Alain Delon “Fatica ad accettare la sua situazione e le limitazioni causate dall'ictus». “Il signor Dillon esprime frustrazione e perdita di fiducia. Ha ripetutamente affermato che non avrebbe più voluto vivere se fosse rimasto disabile.“, scrivono i medici che diagnosticano”Disordine depressivo“Ma è considerata una discriminazione.”Quasi completo” in questo momento.

Leggi ancheCaso Alain Delon: dopo “non avere più accesso al suo cliente”, l'avvocato Christophe Ayella non difenderà più l'attore

La terza fase, tra il 2021 e giugno 2023, porterà ad un peggioramento delle condizioni di salute di Alain Delon. Il 17 settembre 2021, la leggenda del cinema ha subito una forte caduta e ha riportato un trauma cranico. I test rivelano un'evidente debolezza. Gli è stato anche diagnosticato un linfoma. Alain Delon si sottomette”Qualità di vita generale più delicata dal punto di vista psicologico e fisico, complicata da una nuova stabilizzazione del tumore e da disturbi cognitivi più graviNel gennaio 2023 l'attore aveva scritto le direttive anticipate in caso di morte, affermando di aver paura…Muore di malattia“E la sua unica felicità è”Vedere (sua) figlia«Come avrebbe deciso al momento opportuno.»È in cura in Francia e risiede in una casa di cura Doshi Per questo“L'esperto incaricato indica nella sua relazione che questa fase sta emergendo.”Debolezza significativa nella discriminazione“, con uno”Rallentamento del pensiero“E il”Difficoltà a risolvere problemi sociali o familiari».

La quarta fase inizia nel luglio 2023. In questa fase, i movimenti dell'attore sono limitati: si utilizzano bastoni, un deambulatore e poi una sedia a rotelle. Da agosto Alain Delon si trova nei guai.Riposo a letto quasi sempre“Il medico curante sarà informato.”Il deterioramento psicologico e fisico coerente con un cambiamento significativo nella salute mentale di un individuo è associato alla completa eliminazione della discriminazione», «Ponendolo in condizioni di completa dipendenza fisica, sottoponendolo alla sottomissione di persone che intervengono al suo capezzale per soddisfare i suoi bisogni vitali e di cure palliative.» Dopo questa esperienza, la procura di Montargis ha incaricato un nuovo esperto, che si è recato a Doshi il 13 gennaio per emettere un secondo parere. Ciò sarà decisivo per decidere sull'eventuale tutela dell'attore.