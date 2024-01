Questo audace ascensore spaziale mira a “fornire una porta più accessibile e sostenibile” verso lo spazio

Questo interesserà anche te [EN VIDÉO] Esplorazione dello spazio: la NASA sta costruendo lo spazioporto del futuro Divertente balletto al Kennedy Space Center, in Florida (USA). Il sito storico dove…

Sarebbe un errore ridurre il concetto di ascensore spaziale all’immaginazione di uno scrittore eccentrico. Dimostrare che Roald Dahl (Charlie e la fabbrica di cioccolato) e altri Arthur C. Clarke (Fontane del paradiso) Non erano (solo) sognatori: la Fondazione Jacques Ruggeri, che sostiene le innovazioni architettoniche e organizza ogni anno un prestigioso concorso, ha appena premiato un giovane ingegnere strutturaleingegnere strutturale L'inglese Jordan William Hughes, 30 anni, parla del suo progetto Imbarco. farlo funzionare “Esplora la possibilità di combinare un ascensore spaziale da una piattaforma oceanica con uno spazioporto multiuso, con l’obiettivo di fornire… portaporta Un punto di ingresso più accessibile e sostenibile per l'esplorazione spaziale e il turismo »Saluti a lei istituzione Sul suo sito web InternetInternet.

Un progetto più sostenibile e accessibile

Il sistema comprenderà quindi una piattaforma offshore In movimentoIn movimento Funge da porto di partenza, collegato via cavo a Stazione SpazialeStazione Spaziale In orbita geostazionaria a 36.000 km di altitudine. La piattaforma può muoversi e la cabina può trasportare passeggeri o merci. Il progetto mira ad evitare l'uso di… MissiliMissili Pesante, costoso e inquinante. Se il progetto Imbarco Non può essere implementato immediatamente, ma il suo creatore è fiducioso nel suo potenziale futuro.

Molte sfide tecnologiche

Alcuni studiosi, in particolare i membri A'Federazione Internazionale degli Ascensori Spaziali (Isec) – Non abbiamo paura di dire che un progetto del genere potrebbe realizzarsi entro il 2050. La sfida principale: il cavo che collega la piattaforma al contrappeso. Là Fondazione verso lo spazioCon il sostegno della NASA, ha anche lanciato un concorso per sviluppare fibre di nanotubi di carbonio sufficientemente resistenti. Nel 2018 è apparso un articolo sulla rivista Nanotecnologie naturali È già stato segnalato che le nanofibre sviluppate da ricercatori cinesi pesano solo 1,6 grammi per cm3 E in grado di sostenere il peso di 800 tonnellate su 1 cm3E così eccede resistenzaresistenza Kevlar dieci volte. Tuttavia è ancora molto poco da prendere ascensoreascensore Pieno nello spazio.

Un progetto che ha più di 200 anni!

Il progetto non è il primo a suscitare scalpore: nel 2018, i ricercatori giapponesi dell'Università di Shizuoka avevano pianificato di testare una versione in miniatura di un ascensore spaziale a bordo della Stazione Spaziale Internazionale (ISS). attraverso Nave di rifornimento H-2B. Il prototipo è composto da due nano-satelliti, ciascuno di 10 cm di diametro, collegati da un cavo di 10 metri, con una piccola cabina che si muove avanti e indietro. Questo piccolo ascensore è stato finalmente testato con successo tra due satelliti, anche se la Obayashi Corp ha successivamente ammesso che le sfide tecnologiche erano troppe per sperare di replicare l'impresa su larga scala.

Imbarco Si rilancia quindi il progetto che fu inventato dallo scienziato russo Konstantin Tsiolkovsky nel 1895 nella sua opera intitolata Esplorare lo spazio cosmico attraverso mezzi interattivi. In questo post, Tsiolkovsky ha descritto una torre che potrebbe essere utilizzata per accedere allo spazio. La sua idea prevedeva una struttura che si sollevasse dalla superficie terrestre fino a un'altitudine geostazionaria, consentendo viaggi spaziali senza l'uso di razzi convenzionali.