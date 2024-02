Questa è una ricerca davvero sorprendente che molti belgi hanno effettuato su Google poco prima di San Valentino

Da giorni i belgi lo scoprivano Google A proposito della festa degli innamorati. Infatti Google ha notato un picco significativo nelle ricerche”.San Valentino«L'11 febbraio. Ma gli internauti non si fermano qui, ed ecco cosa scopriamo se analizziamo le ricerche più specifiche che fanno su questo argomento.

Negli ultimi 7 giorni, ad esempio, “Un mucchio di Fiori San Valentino” è aumentato del +200% nei trend di ricerca di Google, oltre a “bricolage “San Valentino della mamma” (+140%) e “Poesia “San Valentino” (+100%).

I consigli di un professionista per rendere San Valentino più attraente

Ovviamente gli uomini saranno più viziati delle donne, perché le parole chiave “Idea regalo “San Valentino per uomini” ha registrato un balzo del 250%, mentre questa stessa ricerca per donne non compare nella classifica degli argomenti di San Valentino più scritti su Google…

Ma ecco la cosa più sorprendente! Sembra che molti belgi celebreranno l'amore…in McDonald's. Infatti, i tassi di ricerca per “Macdo” e “mcdo” sono aumentati rispettivamente del +1100% e del +650%. Fortunatamente, altri netizen hanno deciso di scegliere parole chiave come “ristorante “San Valentino”, le cui ricerche hanno raggiunto il picco il 13 febbraio. E i più bravi in ​​cucina scoperti”Idea di ricetta “San Valentino” (+ 300% nelle ricerche), “Inserimento di San Valentino” (+ 120%) o anche “Idea di elenco “San Valentino” (+100%).

E se cerchi un buon dolce da provare il 14 febbraio, Paris Match ha preparato dei deliziosi biscotti per far sciogliere la tua dolce metà! Di seguito troverete la ricetta dettagliata.

Una ricetta speciale per San Valentino: biscotti a forma di cuore che faranno sciogliere la vostra dolce metà