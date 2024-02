Perché questa piccola riprogettazione di un piccolo SUV?

Juke: il best seller di Nissan

Lo stile è la risorsa numero 1 di Juke. Di conseguenza, e questo è molto raro durante una riprogettazione, Nissan non ha perfezionato nulla. ©Automotive

Oltre 1,3 milioni di copie in poco più di dieci anni. In altre parole, questo significa che per Nissan la Juke è l'auto più venduta e… un bonus. In effetti, quando il produttore giapponese lanciò il suo SUV urbano, questo segmento non esisteva ancora, con rare proposte che assomigliavano più a SUV per avventure tascabili. Nissan accetta quindi la scommessa e la raddoppia offrendo un design davvero unico.

Nissan Juke ha venduto più di 1,3 milioni di unità dalla prima generazione. Quest'ultima è attualmente la seconda vettura Nissan più venduta in Francia, dietro alla Qashqai. ©Automotive

Fari dagli occhi sferici che gli conferiscono un aspetto da rana, e portellone spiovente come un SUV coupé, il Juke sfida e seduce tanto quanto giura. Se il produttore giapponese ha leggermente addolcito lo stile per la seconda generazione lanciata nel 2019, il Juke non è tramontato. In questa classe, il suo stile aggressivo le permette di essere tra le auto più rumorose insieme alle altre Hyundai Kona e Opel Mokka. Così, quando è arrivato il momento di riprogettare il suo piccolo SUV, Nissan ha fatto una scelta tanto radicale quanto audace…

Perché cambiare per amore del cambiamento?

guarda attentamente. prenditi il ​​​​tuo tempo. Puoi anche utilizzare il nostro visualizzatore per passare dalla prima edizione al Nissan Juke riprogettato. Poi ? Non vedi la differenza? Non c'è bisogno di andare dal tuo oculista, è normale: non c'è nessun cambiamento! Anche se può sembrare un'esagerazione, Nissan in realtà ha deciso di non toccare nulla all'esterno per ridisegnare questo Juke di seconda generazione.

Basti dire che la rana giapponese susciterà sempre polemiche. L'unica novità da notare è l'estetica N-Sport che si accompagna ai sobri inserti verniciati di nero posti alla base del paraurti anteriore con pneumatici da 19 pollici, come spesso accade con le ruote di grandi dimensioni, adatti allo stile dell'auto ma meno al comfort.

L'adozione del nuovo schermo centrale a bordo della Nissan Juke ha costretto Nissan a ridisegnare le bocchette di aerazione al centro della plancia. ©Automotive

Sorprese dentro

Sedili avvolgenti con altoparlanti integrati e display orientato al conducente, l'autenticità è richiesta a bordo del Nissan Juke riprogettato. ©Automotive

Di solito, come nel recente restyling delle Peugeot 208 e 2008, i produttori si concentrano maggiormente sugli esterni piuttosto che sugli interni. Nissan ha deciso di fare il contrario con il suo Juke. Infatti, se nulla si muovesse sul versante dell’ebollizione, ci sarebbero forti turbolenze a bordo. Senza essere completamente rivisto, il nuovo design del cruscotto dà l'impressione di un'auto nuova. Il pezzo centrale crea un nuovo effetto, poiché il touchscreen multimediale centrale è più grande di prima (12,3 pollici contro 8), adotta l'ultima interfaccia multimediale interna (con uno schermo di navigazione leggermente obsoleto) e cambia posizione.

Con il suo portellone inclinato, la Nissan Juke ha l'aspetto di un SUV coupé. ©Automotive

Per suggerire un effetto cabina di pilotaggio, il display è in realtà orientato verso il conducente. Quest’ultimo ora ha anche uno schermo che funge da bancone, ruolo precedentemente svolto da mani più anziane. Infine, Juke offre ora la connettività wireless Android Auto/Apple CarPlay e puoi anche caricare il tuo smartphone senza cavo utilizzando il caricabatterie a induzione situato sotto la console centrale.

Il Nissan Juke abbandona gli indicatori di livello a favore di un pannello digitale. ©Automotive

Sotto il cofano, lo status quo

Sufficiente e completo: ecco la valutazione del Juke in termini di presentazione meccanica. Infatti, accanto al motore base a benzina a tre cilindri 1.0 Turbo disponibile fin dall'inizio e disponibile con una scelta di cambio meccanico o automatico, nel 2022 si aggiungerà una grande novità con un motore ibrido. Se Nissan lo gioca personalmente con il Qashqai e la scatola originale che combina i rapporti termico (4) ed elettrico (2). Come nel caso dei francesi, questo motore fa miracoli sotto il cofano del Juke, permettendoti di godertelo con grande serenità.

Disponibile da… adesso

Questa Nissan Juke di seconda generazione ha corretto il più grande difetto della prima generazione con un sedile posteriore meno rigido. ©Automotive

Se a volte è necessario attendere un certo periodo prima che un modello riprogettato appaia nel catalogo, in questo caso non è questo il caso. Disponibile per l'ordine oggi, il Nissan Juke ridisegnato non farà aspettare i suoi fan. E se fate parte del gruppo di opposizione, sappiate che da giugno rischiate di incontrarlo per strada.