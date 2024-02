Elon Musk è un passo avanti verso il suo obiettivo finale per Twitter: “Dite addio all’uccello”.

Progetto X”.

Quando ha acquistato azioni Twitter per 44 miliardi di dollari nel 2022, Elon Musk si è affrettato ad annunciare le sue ambizioni per il social network. Meno di dieci giorni dopo il suo arrivo, il Bluebird fu travolto da un'ondata di partenze. La metà dei 7.500 dipendenti di Twitter lascia l'azienda. Se alcuni vengono licenziati, altri annunciano le loro dimissioni, come i dirigenti senior dell’azienda che non sono d’accordo con il nuovo presidente. Tra la riduzione dei servizi di moderazione, gli abbonamenti a pagamento e il cambiamento nella certificazione degli account, Elon Musk sta modernizzando Twitter, rinominandolo addirittura “X”.

Ovviamente tutti questi cambiamenti sono in linea con le idee del miliardario. “Nei prossimi mesi aggiungeremo comunicazioni complete e la capacità di gestire l'intero mondo finanziario. Il nome Twitter non ha significato in questo contesto, quindi dobbiamo dire addio all’uccello”.Lo ha spiegato in un tweet.

Attraverso “X”, Elon Musk vuole diffondere la versatilità e l'applicazione universale del suo progetto nella vita quotidiana delle persone. L'idea è semplice: diventare il punto centrale dove avvengono tutte le transazioni. Il progetto “X” di Elon Musk si basa fortemente sull'app cinese WeChat, che combina funzionalità di messaggistica, social media e pagamento mobile in un'unica piattaforma integrata.

Verso il fallimento?

Se le ambizioni del creatore di Tesla non si indeboliscono mese dopo mese, non è detto che tutti seguiranno i suoi capricci. Da quando ha preso il controllo di Twitter, diverse figure hanno lasciato il social network, incolpando le pratiche di Musk, inclusa la sua negligente gestione della moderazione. Jim Carrey, il marchio di lusso Balenciaga, Radio Canada, il media americano National Public Radio, l'emittente pubblica svedese Sveriges Radio: tutti hanno lasciato la piattaforma, rimpiangendo la trasformazione che la “X” ha subito dall'arrivo di Elon Musk. Secondo i dati della società di misurazione Sensor Tower citati dal Wall Street Journal, tra ottobre 2022 e settembre 2023 anche il numero di utenti giornalieri che utilizzano l’app è diminuito del 16%. Ma i media, le aziende e le celebrità sono l’ultima delle preoccupazioni di Elon Musk in questo momento.

Undici mesi dopo l'acquisizione di Twitter, secondo Media Matters, le entrate pubblicitarie mensili medie del social network sono diminuite del 42% (rispetto agli 11 mesi precedenti l'acquisizione). Nello stesso periodo il numero degli acquirenti di spazi pubblicitari è diminuito del 28%. Tra queste perdite c’è la Società X (Ubisoft, Apple e Disney). Quando queste società hanno annunciato la fine della loro collaborazione pubblicitaria con l'azienda, Elon Musk ha perso i nervi.

“Stai pensando di ricattarmi con le pubblicità? Con soldi? Accidenti a te. Vieni qui. voi tutti. Fare. Sperma spermaLo ha raccontato durante un convegno da lui organizzato Il New York Times. “Ciò che farà questo boicottaggio sarà uccidere l’azienda. “Il mondo intero saprà che questi inserzionisti hanno ucciso l'azienda.” Il miliardario ha aggiunto, precisando che non metterà le mani in tasca per evitare che il gruppo affondi. Prima di aggiungere:Se l’azienda fallisce a causa del boicottaggio degli inserzionisti, andrà in bancarotta“Sembra che le ambizioni di Elon Musk abbiano raggiunto i loro limiti.