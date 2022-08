Questa donna viene aggredita da una volpe rabbiosa nel suo giardino: ‘Può succedere a chiunque’ (video)

Queste immagini catturate dalle telecamere di sicurezza sono terrificanti. Mostra il momento in cui una donna che vive nello stato di New York è stata ripetutamente attaccata da una volpe rabbiosa mentre era in piedi nel suo cortile.

La donna non identificata è la cugina del meteorologo della CBS 21 News Ed Russo. Condividi l’impressionante video sui social media in dettaglio: “Mio cugino è stato attaccato da una volpe rabbiosa a Itaca, New York. Va bene. Ma accidenti, questo video è pazzesco! “twittato martedì.

L’attacco, avvenuto alle 14:30 del 25 luglio, è iniziato quando la donna è uscita di casa attraverso la porta d’ingresso per parlare al telefono. Mentre è in piedi, la volpe si avvicina di soppiatto alle sue spalle e le morde brutalmente una gamba. Mentre l’animale tiene la bocca aperta sulla sua zampa, la donna si gira in tondo, alzando un piede nel tentativo di far uscire la volpe dalla sua zampa. La signora cerca di mettere l’animale a terra. Lo prende a calci, si morde la mano, urla. La donna finisce per inseguire la volpe. Perdi una delle sue scarpe.

La volpe bloccata sembra quindi caricare di nuovo la vittima prima che un uomo con un bastone entri e cerchi di colpire l’animale. Tuttavia, la donna è riuscita a prendere a calci la volpe.

L’animale quindi si gira all’indietro e si riposa sulla schiena, prima di scappare dopo che l’uomo lo ha minacciato con un bastone a distanza ravvicinata.