Tre membri non vaccinati della stessa famiglia muoiono in 6 giorni in Francia (foto)

Una coppia di 80 anni e il loro figlio di 48 sono morti di Covid-19 nei Vosgi, in Francia, in meno di una settimana.

Tre morti in sei giorni nella stessa casa. È una tragedia orribile in questo villaggio dei Vosgi, in Francia, scrive Coure Picard. Il virus Covid-19 ha colpito duramente una famiglia a Courcelles-su-Chatenois, un villaggio di appena 80 anni, a sud-ovest di Nancy.

Dominic B, 48 anni, è morto sabato 14 novembre. Ha vissuto con i suoi genitori, dopo la separazione, imparentati reggimento mattutino.

Il giorno dopo, domenica 15 novembre, sua madre, Odile B, 82 anni, è morta di Covid-19 all’ospedale Vettel.

Sabato 21 novembre, Robert Bay, 89 anni, è morto a causa del virus Covid, nell’ospedale di Novchato dopo essere stato ricoverato lì.

Nessuno dei membri della famiglia è stato vaccinato contro il Covid-19. “Abbiamo discusso (della vaccinazione) ma non l’hanno presa sul serio”, ha testimoniato la nuora 80enne della coppia, in BFMTV. Il sindaco di Courcelles-sous-Châtenois chiede la consapevolezza e l’importanza della vaccinazione. Il vaccino è l’unica fonte di contenimento per questo virus che ci avvelena costantemente. “