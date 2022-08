Il virus non fa più scalpore, ma uccide ancora in silenzio

Nei primi sei mesi del 2022, l’Unione Europea ha ucciso quasi 140.000 persone in più del solito. Anche se la variante Omicron era meno feroce, pesava comunque molto sulle statistiche di morte. Il Belgio è uno dei paesi più sopravvissuti.

Fini L’ora in cui ogni newsletter è iniziata con il numero di decessi per coronavirus. I gesti del bar sono (quasi) completamente scomparsi, i festival estivi sono riusciti a riapparire “come ai bei vecchi tempi” e le regole della quarantena sono più oscure che mai nelle nostre menti. Meglio: l’Istituto Sciensano – che si occupa delle statistiche nazionali sul COVID – non pubblica più un report giornaliero e si accontenta di un breve topo due volte a settimana. Il Belgio ha appena attraversato una settima ondata senza suscitare particolari emozioni. Tutto ciò sembra indicare che dall’età dell’Omicron e delle sue sottovarianti – altamente contagiose ma meno virulente – si è davvero passati allo stadio del “conviverci”.



