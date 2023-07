Questa copia più economica e quasi identica del Lenovo Tab P11 Pro costa meno di 260 euro durante i saldi

Lenovo Xiaoxin Pad Pro ha molto in comune con il noto Lenovo Tab P11 Pro. Ma il pregio del primo è che è decisamente più economico del secondo: al momento lo Xiaoxin Pad Pro viene proposto a 259€ anziché 339€ su Cdiscount.

Lenovo Xiaoxin Pad Pro 2022 è un tablet che troviamo principalmente nel mercato cinese, ma in realtà è una copia quasi identica del Lenovo Tab P11 Pro, che conosciamo di più in Europa. Nonostante alcune differenze con il suo vicino, lo Xiaoxin Pad Pro è una buona alternativa da scegliere se si desidera un tablet economico. La buona notizia è che durante i saldi estivi, Il suo prezzo non supera i 260 euro.

Cosa sai di Lenovo Xiaoxin Pad Pro 2022

Schermo OLED da 11,2 pollici con una risoluzione di 2560 x 1536 pixel

Compatibile con Dolby Vision e HDR10+

Ottima batteria

Invece di 339 euro, Lenovo Xiaoxin Pad Pro Adesso in offerta a 259 euro su Cdiscount. È un modello cinese, ma nella confezione è incluso un caricabatterie europeo e la versione francese, così come quella di Google, sono già disponibili.

Display OLED e compatibilità benvenuta

Se mettiamo fianco a fianco il Lenovo Tab P11 Pro e il Lenovo Xiaoxin Pad Pro, sarebbe facile individuare ciò che hanno in comune in termini di design. I due pannelli presentano così un telaio metallico con spessore ridotto e bordi piatti. Abbiamo persino individuato la stessa striscia verticale che attraversa il retro del dispositivo. Ci sono ancora alcune piccole differenze degne di nota: se il Tab P11 Pro pesa 485g, lo Xiaoxin Pad Pro pesa 480g. Anche lo spessore è leggermente maggiore nel modello cinese (6,8 mm contro 5,8 mm).

Oltre a questo, proprio come suo cugino, il Lenovo Xiaoxin Pad Pro ha un pannello OLED, che garantisce un contrasto infinito e neri profondi che migliorano notevolmente l’esperienza visiva. La diagonale è di 11,2 pollici, più che comoda per guardare le serie o per lavorare, e possiamo contare anche sulla definizione 2K (2560 x 1536 pixel). Questo schermo è anche compatibile con Dolby Vision e HDR10 +, che porteranno più luminosità all’insieme, oltre a garantire una riproduzione dei colori più accurata. Per quanto riguarda l’audio, il tablet ha quattro altoparlanti firmati JBL e compatibilità Dolby Atmos per un suono ricco e coinvolgente.

Tablet potente per il lavoro

Come il Lenovo Tab P11 Pro, lo Xiaoxin Pad Pro può contare sul chip MediaTek Kompanio 1300T, che è un processore octa-core e, di conseguenza, è supportato da 6 GB di RAM. Questa configurazione dovrebbe aiutarti a mettere in sequenza senza soluzione di continuità varie attività semplici, sia professionali che più orientate al tempo libero. Si noti inoltre che se il tablet dispone di 128 GB di spazio di archiviazione di base, è comunque possibile aumentare tale capacità aggiungendo una scheda microSD fino a 1 TB. E parlando di connettività, i lavoratori remoti possono collegare un monitor esterno al tablet per sfruttare una superficie di lavoro più ampia. Avremo anche una fotocamera frontale da 8 MP che sarà particolarmente utile per le videochiamate, soprattutto perché è in grado di mantenere il volto al centro della foto.

Infine, in termini di autonomia, Lenovo Xiaoxin Pad Pro è dotato di una batteria da 8200 mAh, che, a seconda del brand, è di 9 ore di utilizzo in videoconferenza, o 10 ore se il tablet viene utilizzato per la scrittura. Per la ricarica, abbiamo diritto a un caricabatterie da 30 W.

