Windows 11 e 10, UpdateHub offre l’aggiornamento di tutto il software installato

La manutenzione e gli aggiornamenti per Windows 10 e Windows 11 sono forniti dal servizio Windows Update. D’altra parte, non hanno uno strumento per aggiornare tutto il software installato.

UpdateHub si offre di colmare questo vuoto. È uno strumento open source basato su winget. Il suo scopo è verificare se tutti i software e le applicazioni installati sono aggiornati. Quindi cerca di affrontare l’inconveniente di Windows che non offre supporto di aggiornamento integrato tutti software installato. Tuttavia, tieni presente che per le app di Windows da Microsoft Store sono disponibili aggiornamenti automatici. D’altra parte, non esiste un’opzione “universale” per altri programmi. Questo è così problematico che alcuni hanno il proprio sistema per garantirne la manutenzione (ad esempio i browser).

Come abbiamo indicato UpdateHub È un software open source. Il suo funzionamento è semplice. Si riduce a fare clic su Controlla aggiornamenti nell’interfaccia per eseguire una prima scansione. Il processo è veloce. Restituisce un elenco di programmi e applicazioni per i quali sono disponibili aggiornamenti.

Le impostazioni consentono alcune modifiche come la possibilità di modificare la modalità di installazione predefinita in silenziosa o interattiva. Per impostazione predefinita, l’avanzamento dell’installazione viene visualizzato sullo schermo e alcune opzioni vengono gestite automaticamente dal programma di aggiornamento. Silent fornisce un processo in background senza interazione speciale mentre Interactive viene fornito con opzioni.

Il software presenta altre informazioni come la dimensione del download, la versione del software attualmente installato e le nuove versioni disponibili. Non è invece possibile sapere se un aggiornamento è accompagnato da errori e non è possibile aggiornare più programmi contemporaneamente. Un’opzione consente di eseguire il rollback in caso di aggiornamento difettoso.

fonte : Trucchi