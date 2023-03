Un futuro concorrente di Apple Glass e Meta Quest Pro

Samsung ha già anticipato l’arrivo di un visore per realtà mista in collaborazione con Google e Qualcomm. La fonte dice di più sulle caratteristiche future del prodotto.

In concomitanza con la presentazione del Galaxy S23 e del Galaxy Book 3, Samsung ha annunciato di essere al lavoro su una “nuova esperienza XR” in collaborazione con Qualcomm e Google. L’anno in cui ci aspettiamo il primo visore per realtà mista di Apple non è necessariamente banale.

Casco di classe

Secondo le indiscrezioni che circondano il progetto, questo nuovo casco svelato da Samsung dovrebbe competere con il Meta Quest Pro e il casco di Apple. In altre parole, saremo di fronte a un nuovo spettacolo tecnologico.

Oltre alla partnership con Qualcomm, che garantisce l’integrazione del SoC Snapdragon dedicato a questo headset standalone, e Google che dovrebbe fornire per l’occasione una versione speciale di Android, Samsung ha trovato nuovi partner. Ci saranno anche Meta e Microsoft. Ciò probabilmente significa compatibilità con le app di realtà mista in Windows 11 e, per estensione, SteamVR.

Nuovi dettagli

La registrazione del marchio ha indubbiamente rivelato il futuro nome del prodotto. Samsung ha infatti registrato il nome “Galaxy Glasses” che fa riferimento agli occhiali connessi. GalaxyClub va oltre dicendo che, come Meta Quest Pro, l’auricolare offrirà un’esperienza di realtà mista. Ciò significa che gli oggetti 3D possono apparire nell’ambiente reale grazie a un casco completamente immersivo.

Con la qualità degli schermi, delle fotocamere e dei chip che si trovano oggi nel Galaxy S23 Ultra, Samsung è più che ben attrezzata per sviluppare un visore per realtà mista.

Resta da vedere quando l’azienda rivelerà il suo lavoro in quest’area. L’auricolare di Apple dovrebbe ora essere mostrato al WWDC di giugno. Samsung può dire di più durante la presentazione dei suoi prossimi smartphone pieghevoli, prevista per l’estate.

I nostri colleghi di Numerama lanciano Watt Else, la loro newsletter dedicata alla mobilità del futuro. Registrati qui Assicurati di ricevere il primo numero!