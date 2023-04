Questa auto elettrica Volkswagen Golf non entrerà nella gamma ID

La Volkswagen non ha in programma una versione elettrica della Golf sulla sua attuale piattaforma. Quindi non ci sarà ID.Golf e il charter elettrico non arriverà prima del 2028.

Attualmente, la Volkswagen ID.3 è l’equivalente elettrico della Golf. Si è verificato un problema di accesso alla carta d’identità. Golf negli ultimi mesi, in termini di posizionamento commerciale del nome.

Ma il CEO di Volkswagen, Thomas Schäfer, ha rivelato che la piattaforma MEB del campo ID costringe ad altezze del veicolo più elevate. Pertanto, la Volkswagen non vuole utilizzare il nome Golf per un’auto compatta più lunga. Nessun veicolo può essere chiamato in questo modo.Schaefer ha detto. Non commetteremo questo errore. »

La Golf dovrà quindi attendere l’arrivo di una nuova piattaforma, in questo caso la SSP per le future auto elettriche. Questo è ciò che consentirà di avanzare “tetto piano sopra ID.3” e il jeans da golfCeylon Shaffer.

La Golf avrà un restyling il prossimo anno che le permetterà di sopravvivere ancora qualche anno nella sua versione attuale. Ciò gli consentirà di essere in regola fino alla fine del contratto. Poi dovremo vedere come si sviluppa il segmento. »

“Se il mondo si svilupperà in modo molto diverso da quanto previsto entro il 2026 o il 2027, potremmo lanciare un altro veicolo completamente nuovo. Ma non credo che sia così. Al momento, non è previsto”.

