Le vendite di prodotti senza glutine sono raddoppiate dal 2016: è davvero più salutare?

È come qualsiasi panificio. Tuttavia all’interno: i pani ei dolci risaltano nei loro ingredienti. “Tutto ciò che produciamo è senza glutine. Per le tortine usiamo farina di riso bianco, grano saraceno e lievito madre”.spiega Morgan, il regista.

La dieta senza glutine è una dieta che è stata adottata da milioni di persone. Alcuni lo fanno per ragioni mediche, altri per scelta. Ci sono anche sempre più marchi che offrono alimenti senza glutine. Ma è un argomento salutare o di marketing?

Calcolate 7,50€ per 600g di pane, il doppio di un classico bagel. Mentre alcuni non hanno scelta, altri sono disposti a pagarne il prezzo, senza dimostrare intolleranza.

Brigitte ci va ogni settimana. Torta al cioccolato, pane, è difficile per lei resistere: “Non sono affatto intollerante. Ma presto attenzione alla tua digestione e tu hai il miglior equilibrio nutrizionale”.

Abbiamo molte persone che vengono per cambiare

Per sedurre questi clienti, la responsabile della panetteria Morgane offre un’ampia varietà di prodotti, dalla crostata al limone alla quiche: “Abbiamo un sacco di persone che vengono a fare il test, per cambiare un po’. Hanno sentito per esempio che faceva scricchiolare lo stomaco o che aiutava la sensazione di bruciore”..

La tendenza è evidente nei supermercati: su un totale di circa un centinaio di prodotti certificati, anche la grande distribuzione ha un proprio assortimento. Dal 2016 le vendite sono raddoppiate.

Quindi, un argomento di marketing o un vero argomento di salute?

Ecco la risposta del nutrizionista Nicolas Guggenbuhl: “Mangiare troppo glutine, come mangiare troppo di qualsiasi tipo di alimento, può avere effetti negativi sulla salute. E mangiare troppo è troppo. Ma dire che non puoi avere glutine, fino a tre volte al giorno durante i pasti principali? Lo è non c’è alcun motivo scientifico giustificabile..

L’astinenza completa dal glutine può avere conseguenze negative. Marie-Astrid Amand, una dietista registrata, consiglia ai suoi pazienti di leggere attentamente le etichette: “Non ci sono problemi di salute con una dieta priva di glutine. A patto di mangiare meno prodotti raffinati o artificiali possibile. Se iniziamo con prodotti semplici, come fiocchi di quinoa, riso, lenticchie, tutti questi alimenti che non vengono trasformati, fanno molto bene alla salute.”.

Dall’1 al 2% dei belgi soffre di intolleranza al glutine

Pertanto, è necessario non accontentarsi del nome “senza glutine”. Secondo l’economista Pierre Alexandre Billet, questo è un punto di forza per i marchi:

“Essere un prodotto privo di glutine, senza additivi, senza zuccheri o altro è considerato dal consumatore riconosciuto come garanzia di qualità e di questo potrà parlare, almeno nel contesto attuale, allo stesso prezzo di vendita “.

Oggi solo l’1-2% dei belgi soffre di intolleranza al glutine. I sostituti del grano non mancano. Mais, riso o grano saraceno, anche i ristoranti si adeguano.

Il punto positivo della “moda senza glutine” è che ha permesso di aumentare il numero di prodotti per le persone intolleranti. .