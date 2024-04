Quanto dovremmo idealmente risparmiare ogni mese?

Salva…un progetto enorme in base al tuo stipendio, alle tue esigenze di vita o anche alla regolarità del tuo reddito. Alcuni, molto organizzati, arrivano senza fare domande. Altri lottano ogni mese cercando di mettere da parte qualche euro, in caso di piccoli problemi o successivamente per la pensione. Tuttavia, ci sarà una regola sul risparmio che si applicherà a tutti, indipendentemente dall’ammontare del loro reddito.

Noisy Budgeting, la tecnica che ti aiuta a riprendere il controllo delle tue spese:

Quanto si dovrebbe risparmiare?

Il risparmio perfetto? Metti da parte il 10% del tuo reddito al netto delle imposte (ovvero il tuo stipendio netto) ogni mese. Quindi, se hai un reddito netto mensile di 2.000 euro, dovresti risparmiare 200 euro al mese. Ciò ti lascia con il 90% del tuo stipendio per pagare i costi e le commissioni, nonché le tue attività e i tuoi divertimenti o tutte le cose che sono importanti per te. Alla fine buona percentuale. Ma per motivarti a farlo, è importante sapere perché stai risparmiando ogni mese.

Consigliamo innanzitutto di costituire una riserva di risparmio. Ciò equivale a due o tre volte l’importo del tuo reddito mensile, che ti permetterà di affrontare spese impreviste in qualsiasi momento. Solo così potrai accumulare risparmi per raggiungere obiettivi specifici: dall’acquisto di un’auto a una semplice vacanza. Ciò non significa che dovresti rinunciare a tutto se non puoi versare il 10% del tuo reddito sul tuo conto di risparmio. Dovresti sapere che ogni euro risparmiato è utile.

Come arrivare là?

Fai semplicemente finta che il denaro non esista. Non si tratta di investire i soldi che ci restano alla fine del mese, ma piuttosto di depositarli direttamente sul tuo conto di risparmio quando ricevi lo stipendio. Poiché non potrai spendere il tuo conto di risparmio direttamente in negozio, eviterai acquisti impulsivi. Per evitare di dimenticare di depositare il tuo stipendio del 10% sul tuo conto di risparmio, il miglior consiglio è quello di automatizzare i tuoi trasferimenti.

Se non puoi farlo e devi richiedere denaro dai tuoi risparmi alla fine di ogni mese, ci sono due soluzioni. Innanzitutto, riduci questa percentuale al 5 o all'8% ogni mese, ad esempio, e poi compensa il deficit quando ricevi una grande quantità di denaro, come un bonus o un'indennità per le ferie. Potrai anche sviluppare un'analisi delle tue finanze, distinguendo chiaramente tra i costi fissi (affitto, assicurazione, tasse, abbonamenti vari, spesa alimentare, ecc.) e le spese di intrattenimento. Dove puoi risparmiare? Preparandoti il ​​pranzo a casa, usando di più la bici e comprando meno caffè da asporto?

Non perdere nessuna notizia sullo stile di vita sosoir.lesoir.be Iscriviti ora alle nostre newsletter tematiche Cliccando qui.