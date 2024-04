La folle previsione di Tim Draper sul Bitcoin dopo l'halving

Dim 21 aprile 2024 ▪

Poche ore dopo il dimezzamento più leggendario della storia, l'investitore Tim Draper, noto per le sue previsioni accurate su Bitcoin, ha sorpreso l'ecosistema. Attraverso un'analisi predittiva inaspettata, l'investitore miliardario ignora le previsioni della famosa banca JP Morgan e fa suonare un campanello insolito.

La nuova audace profezia di Bitcoin di Tim Draper

Tim Draper, un venture capitalist e primo investitore in Bitcoin, non è tra coloro che hanno familiarità con la scena delle criptovalute. L'investitore, che non ha mai nascosto la sua fiducia nel potenziale del Bitcoin, aveva previsto che il prezzo della criptovaluta avrebbe superato i 10.000 dollari nel 2017. La sua previsione è stata confermata.

Il fondatore di Draper Associates ha inoltre previsto che Bitcoin raggiungerà i 250.000 dollari nel 2022. Se la regina delle criptovalute è ancora lontana da questa cifra, Tim Draper, Durante una recente intervistaLe autorità di regolamentazione statunitensi sono state accusate di una campagna anti-criptovaluta.

Sottolinea inoltre che il fatto che i pagamenti Bitcoin non siano diventati popolari nel 2022 potrebbe aver influenzato il progresso di Bitcoin verso i 250.000 dollari nel 2022. Ma il miliardario non si è fermato qui. Tim Draper è tornato a prevedere le principali criptovalute. Questa volta, ha preso la cosa sul serio e si aspettava che fosse “$ 250.000, $ 1 milione […] O addirittura è probabile che si concretizzino 10 milioni di dollari.

Tim Draper rivela cosa porterà Bitcoin a 250.000 dollari e poi a 10 milioni di dollari

Adozione, adozione, adozione. Questo è ciò su cui Tim Draper basa la sua profezia. Durante l'intervista, l'investitore ha sottolineato come il successo degli ETF spot abbia accelerato la forte crescita di BTC in vista dell'halving. Raggiungendo il picco prima dell’halving, creando così un’eccezione, Bitcoin sta dimostrando come l’adozione possa agire come un’accelerazione dell’adozione.

Ritiene che l'adozione di massa di BTC attirerà più grandi player verso BTC, la cui offerta totale disponibile si è nuovamente dimezzata. “Quando potrai comprare cibo, vestiti, alloggio e pagare le tasse con bitcoin, tutto sarà risolto”, afferma Draper.

Quindi l’investitore sostiene che l’adozione di Bitcoin da parte di una massa critica di persone porterà Bitcoin a salire a “$ 250.000”. […] O anche 10 milioni di dollari”. Quando guardiamo all’impatto del lancio del protocollo Runes sull’economia delle transazioni Bitcoin, possiamo dire che Bitcoin è una sorpresa per noi quest’anno.

