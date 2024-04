Cina: un dispositivo per la masturbazione che si sincronizza con un film pornografico utilizzando l'intelligenza artificiale

Circa il 70% dei sex toy prodotti nel mondo vengono prodotti in Cina. Molti di loro sono in mostra alla fiera di questo fine settimana a Shanghai. I giocattoli intelligenti stanno guadagnando popolarità. I marchi europei e americani offrono già prodotti che permettono di fare l'amore a distanza, o addirittura di avvicinarsi a una fantasia degna di un film di fantascienza: il sesso con i robot.

“L'uso dell'intelligenza artificiale è diventato più popolare negli ultimi due anni. Ci rendiamo conto che questo è ancora agli inizi”, afferma Hans Holtmann, direttore vendite per l'Europa presso l'azienda cinese Svacom. “Ma siamo ancora all'inizio.” Lei è una di quelle che si avventurano nel campo della “teledildonica”, ovvero nell'uso della tecnologia per imitare le interazioni sessuali umane.

Uno dei suoi prodotti principali è un dispositivo per la masturbazione che, grazie all'intelligenza artificiale, può essere sincronizzato con un film pornografico. Può quindi imitare i movimenti degli attori sullo schermo e riprodurre le sensazioni. L'azienda ha anche lanciato interessanti chatbot con altre aziende. “Potrai quindi chiedere all'intelligenza artificiale di prendere il controllo del tuo sex toy”, spiega Hans Holtmann. “Crea la tua ragazza virtuale e chiedile di interagire con te. In breve, puoi toccare il tuo corpo attraverso questo gioco.

“È davvero una nuova tendenza che si sta sviluppando in Europa”, afferma Malgorzata Zasada di Onender. “In Asia, in Cina, questa idea non è ancora molto popolare. Ma sta cambiando e penso che avrà molto successo.” Rimangono questioni etiche per quanto riguarda la privacy in relazione all’intelligenza artificiale.