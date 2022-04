Chris, Chris, sterkte jongen (force à toi), ti amo.” Le 12 juin dernier, après avoir fait trembler les files face à la Russie à l’Euro et empoigné la camera, Romelu Lukaku n’a pu s’empêcher d’avoir une pensée pour Christian Eriksen, victim d’que êque auparavant. Logique quand on connaît la force et la nature du lien qui unit les deux hommes. Le Diable et le Danois ont passé 18 mois ensemble à l’Inter, notamment importante le titre l’an dernier.

Ce lo stesso per contro, Lukaku et Eriksen contro l’altro contro il Chelsea e il Brentford. Depuis le banc, Big Rom a pu voir son ami embellir encore un peu plus l’histoire de son incroyable come-back. Après avoir marqué son retour en équipe nationale de due buts lors de la récente trêve internationale, le Danois a trouvé le chemin des filets pour la première fois en club depuis le 23 mai dernier (avec les nerazzurri à l’ére). Alors que les buts d’Antonio Rüdiger et de Vitaly Janelt tenaient les deux équipes en équilibre jusque-là, Eriksen a donné l’avantage aux siens. Avant que Janelt ne doppio figlio compteur et que Yoane Wissa ne permette a Brentford d’umilier les Blues.

Si Thomas Tuchel a à nouveau préféré aligner Kai Havertz sur le front de l’attaque au coup d’envoi, Lukaku a tout de même eu droit aux 25 dernières minutes. Forcément déçu de son temps de jeu actuel, le Diable se réjouira surtout des incroyables performance que réalise son ami.