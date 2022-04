Arnaud De Lie: “C’est incroyable d’avoir De Gendt et Gilbert qui roulent pour moi”

Arnaud De Lie s’est offers son troisième succès professionnel en s’adjugeant samedi la Volta Limburg Classic (1.1) a Eijsden. Le néo-pro de 20 ans a dominé au sprint ses cinq compagnons d’échappée. “Je suis très heureux, car j’avais remporté mes deux premières victoires dans des sprints massifs. Quand je peux faire la course comme aujourd’hui, c’est chouette, je suis très heureuxA réagi le jeune coureur de Lotto Soudal dans l’intervista flash d’après-course.

Le Neerlandais Tom Dumulin un inizio dell’azione decisiva in attacco a 20 km dalla linea. Seuls cinq coureurs, dont De Lie, ont pu l’accompagner. “Une fois passée le dernier virage en tête, un objectif était atteint“, un commenté De Lie.”J’ai ensuite roulé à fond jusqu’à l’arrivée et j’ai gagné, c’est super chouette. Je suis très heureux, c’était une journée très dure, avec beaucoup de monées.“

Preuve de la confiance de Lotto Soudal envers le coureur wallon, Tommaso De Gendt et Filippo Gilbert ont travaillé pour lui durant la journée. “Ce sont deux grands coureurs. Ils ont roulé pour moi. C’est un peu incroyable, je n’ai que 20 ans…“

“L’ambition c’était de gagner, soit avec moi soit avec Andreas Kron“, a confié De Lie dans une vidéo publiée par Lotto Soudal.”Thomas De Gendt a fait le boulot en tête du peloton et nos trois Allemands (Roger Kluge, Rudiger Selig et Michael Schwarzmannndlr) nous ont bien protégés, avec Phil comme capitaine de route. Après, il y avait quatre fois la montée de Gulperberg. La course n’allait pas se gagner là, mais elle pouvait se perdre. Andreas et moi étions toujours bien positionnés, avec aussi Phil. Et dans le final, nous avons un peu changé la tactique, normalment ce n’était pas à moi de sortir avec un groupe. Su s’est échappé à sei et j’ai saggio de la jouer au mieux pour que ça arrive au sprint avec ce groupe-là et j’ai pu gagner.“

De Lie avait remporté le Trofeo Playa de Palma pour sa troisième course chez les pros et le Gran Premio Monserè.