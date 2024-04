Lance Stroll si distingue al GP della Cina: 'Fanculo'

Lance Stroll è capace del meglio e soprattutto del peggio, e lo ha dimostrato ancora una volta domenica a Shanghai tentando di mandare in orbita Daniel Ricciardo. Riempimento nel diffusore dell'auto da corsa australiana… Sotto la safety car, il pilota del Quebec non ha voluto particolarmente ammettere i suoi errori, nonostante la penalità di 10 secondi inflittagli. Il suo comportamento immaturo fa sobbalzare Ricardo, costretto a rinunciarvi contro la sua volontà.

Ricardo: “Fanculo!”

“Ovviamente sono un idiota ed è stata colpa mia, il che mi fa arrabbiare perché è chiaro come il giorno che la colpa è sua e anche lui è dietro la safety carsu Danny Ric. L'unica cosa che devi fare è tenere d'occhio l'auto davanti a te. Non possiamo prevedere cosa farà il leader, non possiamo presumere che arriveremo forti alla curva 14, la gara non inizierà fino alla linea di controllo della safety car… quindi sto facendo del mio meglio per non dirlo quello che voglio dire, ma lasciamo andare Lance al diavolo e sono sempre gentile quando lo dico. Può assumersi la responsabilità. Ma se non lo fa, non posso aiutarlo. Ovviamente gli incidenti in gara accadono, ma dietro la safety car non dovrebbero mai accadere.”

Naturalmente, quando deciderà di smettere di giocare ai giochi di Formula 1, solo a poche persone mancherà Stroll.