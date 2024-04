Qualità dell'aria, carrozzeria delle auto o anche pannelli fotovoltaici: la sabbia del deserto lascia qui tracce del suo passaggio

Queste particelle sono dannose per la qualità dell'aria, avverte l'Osservatorio europeo Copernicus. Ma al momento non c’è nulla di cui preoccuparsi, secondo Philippe Metz, collaboratore scientifico dell’Unità interregionale per l’ambiente: “Nel prossimo futuro non vi è alcun rischio per la popolazione in relazione a quanto misurato attualmente nelle stazioni di monitoraggio in Belgio.”

In alcune regioni d’Europa si prevede che le concentrazioni continueranno ad aumentare nei prossimi giorni. Le autorità competenti seguono l'evolversi della situazione in Belgio.