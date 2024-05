Il Belgio andrà agli Europei 2024 in Germania la prossima estate. In particolare, i belgi affronteranno l’Ucraina nella fase a gironi.

Il Belgio si è qualificato per UEFA Euro 2024 finendo primo nel suo girone di qualificazione ed è stato inserito nel Gruppo E.

I Red Devils affronteranno Slovacchia, Romania e Ucraina nella fase a gironi. L’Ucraina, considerata una potenziale rivale dei belgi per il primo posto nel girone, ha rivelato giovedì la sua rosa per la competizione.

Sergej RebrovL’ex giocatore della nazionale, presente durante l’epica finale della Coppa del Mondo del 2006, ha selezionato un gruppo di 26 giocatori.

In questa selezione troviamo alcuni nomi noti del nostro torneo: Bohdan Michailichenko (ex Anderlecht), Serhiy Sidorchuk (Westerlo), Ruslan Malinovski (da jink) e Yaremchuk romano (Valencia, in prestito dal Club Brugge). Citiamo anche le stelle Oleksandr Zinchenko (Arsenale), Mykhaylo Modric (Chelsea) Aww Andrej Lunin (Real Madrid).

L’Ucraina incontrerà la Romania il 17 giugno, la Slovacchia il 21 giugno e il Belgio il 26 giugno. L’ultimo incontro della fase a gironi contro i belgi potrebbe decidere il primo posto o addirittura la qualificazione/eliminazione per il resto del torneo.