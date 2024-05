Il Quebec vuole schierare una “squadra di aviazione generale” per affrontare le urgenti esigenze sanitarie

Il presidente della FTQ Magali Picard ha accolto con favore l’iniziativa del Ministro della Salute, Christian Dube, “di subentrare alle agenzie private, e vorrebbe assicurargli che saranno lì per rendere questo nuovo team di aviazione un successo”. (Foto: stampa canadese)

Il governo del Quebec afferma di voler schierare presto una “squadra di aviazione generale” di professionisti sanitari per far fronte ai bisogni critici in alcune regioni, un approccio che fa parte del desiderio di contrastare l’uso delle agenzie.

La squadra sarà schierata prima ad Abitibi-Temiscamingo e sulla North Shore, dove i recenti tagli ai servizi sono stati collegati a un progetto per eliminare gradualmente l’uso della manodopera freelance.

Nel comunicato stampa pubblicato giovedì, il Quebec ha annunciato che unirà le forze con la Confederazione dei Sindacati Nazionali (CSN) e la Fédération des Téléurs du Québec (FTQ) per rispondere alla evidente carenza di manodopera nelle aree remote. L’équipe deve essere composta da infermieri e accompagnatori dei beneficiari.

Il governo afferma che i dipendenti di questa nuova squadra “beneficeranno dei benefici legati alla mobilità negoziati con il Fronte Comune, nonché di una maggiore flessibilità nell’orario di lavoro”.

Si tratta di “un’alternativa più che utile per i dipendenti che desiderano lasciare le imprese freelance o unirsi alla rete pubblica (…) per contribuire al suo rafforzamento”.

Se le offerte di lavoro devono essere pubblicate “presto”, la procedura si applicherà alla firma di contratti collettivi con organizzazioni che hanno raggiunto un accordo con il governo, come CSN e FTQ, che “resta una priorità”, sottolinea il Quebec.

L’annuncio non include la Federazione Inter-Sanitaria (FIQ), le cui trattative continuano per rinnovare il contratto collettivo con il Quebec, in particolare per quanto riguarda la mobilità e la flessibilità prevista per gli infermieri.

“Questa squadra volante (…) permetterà di proteggere la fornitura di servizi alla popolazione e di ottenere soluzioni adatte alle realtà regionali. In definitiva, l’intenzione è di estendere questa iniziativa a tutte le zone del Quebec”, ha affermato il governo ha detto in un comunicato stampa giovedì.

La responsabile della rete centrale della rete, Caroline Senneville, avrebbe affermato che la sua organizzazione “continua a battersi per una rete veramente pubblica, con la speranza che gli approcci proposti oggi continuino a lungo termine”.

Sottolinea che “i nostri team competenti lavoreranno duramente per negoziare i termini al fine di formare questa squadra aeronautica il più rapidamente possibile”.

Il presidente della FTQ Magali Picard ha accolto con favore l’iniziativa del Ministro della Salute, Christian Dube, “di subentrare alle agenzie private, e vorrebbe assicurargli che saranno lì per rendere questo nuovo team di aviazione un successo”.

Fino all’inizio del servizio, le persone che desiderano presentare la propria candidatura possono inviare il proprio CV a Equipevolante@ssss.gouv.qc.ca, informa l’Ufficio del Ministro della Salute.