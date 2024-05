Incombe la carenza di avvocati, tutto quello che c’è da sapere

Sia sul pane tostato che nell’insalata, l’avocado è delizioso. Purtroppo presto potremmo esserne privati. Ti spieghiamo tutto.

La prossima carenza di avvocati: quali sono le ragioni?

Forse dobbiamo ripensarci Il nostro consumo di avocado. Le principali regioni di produzione sono Messico, Cile, Perù, Spagna, Burundi e Sud Africa. Tuttavia, queste stesse aree soffrono di carenza idrica, a causa… al riscaldamento globale.

La quantità di acqua necessaria per coltivare gli avocado è già elevata. Esportare Avvocati Anche la Francia, sarà più difficile, Costi È anche probabile che aumenti.

Coltivazione dell’avocado e problemi idrici

vendita Avvocati Rappresenta un grande mercato economico in alcuni paesi, come: peperoncino. L’elevato consumo di acqua per la coltivazione dell’avocado è diventato più sentito in questo paese dopo la privatizzazione dell’acqua.

Ciò significa che Grandi gruppi industriali Ha la priorità sull’acqua mentre i piccoli agricoltori e i residenti non ce l’hanno più Abbastanza acqua Per soddisfare le loro esigenze. L’acquisto di avocado dal Cile presenta quindi un dibattito etico.

Il resto seguirà dopo questo annuncio

Come reagire di fronte ad una potenziale carenza di avvocati?

È molto probabile che In futurotroviamo meno Dagli avvocati Al centro commerciale.

Puoi ridurre il consumo di avocado importati e rivolgerti a produttori francesi o addirittura europei: Najd Avvocati della Corsica Oppure dal sud della Francia verso Mentone.

Puoi acquistarli direttamente dai produttori e sostenerli. Le nostre risorse non sono infinite, facendo scelte rispettose dell’ambiente, sosteniamo gli agricoltori sostenendoli Preservando il pianeta.