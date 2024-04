La morte di Emil: cosa sappiamo della scoperta dell'ultimo osso del bambino

Dopo il ritrovamento di un teschio da parte di un escursionista, il caso del piccolo Emil ha potuto fare un grande passo avanti. L'osso è stato rapidamente identificato come appartenente al bambino dall'Istituto di investigazione criminale della gendarmeria nazionale (IRCGN).

Lunedì 8 aprile abbiamo appreso del ritrovamento di un secondo osso nella zona del primo ritrovamento. “Un piccolo pezzo dell'osso di Emil è stato ritrovato nella stessa zona dei vestiti, sotto il cranio.Lo ha sottolineato il pubblico ministero di Aix-en-Provence, Jean-Luc Blachon. La scoperta è stata fatta mercoledì 3 aprile dalle forze della gendarmeria presenti nella regione dell'Haute-Vernet.

Determinata la causa della morte?

Nonostante questa nuova scoperta, le informazioni raccolte non sono ancora sufficienti per determinare la causa della morte del bambino. Questo è quanto ha spiegato il giudice, confermando che l'osso ritrovato era proprio quello del piccolo Emil.

Secondo fonti vicine al caso, BFMTV riferisce che è stato ritrovato un dente e che è ancora in fase di analisi presso l'IRCGN. Nel sito, i ricercatori hanno riportato anche ossa di animali… forse cervi.

“Tra caduta, omicidio colposo e omicidio non possiamo ancora scegliere un’ipotesi piuttosto che un’altra”.Jean-Luc Blachon ha insistito sulla data del 2 aprile nel suo primo discorso alla stampa. Dopo queste scoperte, nessuno può confermare che il teschio e i vestiti di Emil si trovino in questo luogo dall'8 luglio. Avrebbero potuto esserlo“Viene riportato da una persona, un animale o dalle condizioni meteorologiche.” Lo spiega il pubblico ministero.

Fine della ricerca?

Se mettiamo insieme i pezzi del puzzle, ci sono ancora molte zone grigie riguardo alla morte del giovane Emil.

Con un centinaio di gendarmi dell'Haute-Vernet che perlustrano la zona, le ricerche non sono ancora finite. In effetti, circa una dozzina di legionari erano stati chiamati come rinforzi per una missione ben precisa: perlustrare attentamente aree specifiche e specifiche per trovare le ossa del ragazzino.

D'altra parte, una parte della forza lavoro è ancora in calo dopo la scoperta del primo osso da parte di un vagabondo. La ricerca proseguirà almeno fino al 15 aprile.

