Questo paese è stato votato come il paese più bello del mondo e nessuno se lo aspettava

Non sai ancora dove andare quest’estate per le tue vacanze? Ecco una nuova categoria che potrebbe ispirarti. Secondo i viaggiatori di questa famosa guida, il paese più bello del mondo non è in Europa. Ma ha delle risorse solide!

Ai quattro angoli del mondo si trovano meraviglie, ma nessuno è d’accordo su quale sia il paese più bello del mondo. Beh, quasi… e i viaggiatori hanno appena espresso la loro opinione al sito turistico Prove crude. In base ai loro voti il ​​sito è riuscito a stilare una classifica dei 20 paesi più belli. La Francia continua a far sognare i turisti ma non si posiziona tra i primi tre posti.

Sul terzo gradino del podio troviamo infatti il ​​Canada. Il paese di Celine Dion, delle poutine e dei caribù attira i viaggiatori grazie alla diversità dei suoi paesaggi. Va detto che, date le dimensioni del paese, c’è molto da fare tra le cascate del Niagara, l’osservazione delle balene a Tadoussac o le escursioni nel Parco Nazionale di Banff… E come seconda tappa, troviamo un paese che accoglie milioni di viaggiatori provenienti da tutto il mondo. Il mondo ogni anno, ed è l’Italia. Capiamo perché: tra Roma, Firenze e anche Venezia, c’è qualcosa che vale la pena assaporare Dolce Vita Semplicemente andando in giro. Inoltre, grazie ad una gastronomia eccezionale, si mangia bene e in modo delizioso e, vi promettiamo, non si tratta solo di pasta o pizza.

Ma qual è il paese più bello del mondo secondo i voti dei viaggiatori che ne provengono? Prove crude ? Con sorpresa di tutti, è stato un paese dall’altra parte del mondo, nel Pacifico sud-occidentale, che l’anno scorso prevedeva solo circa 5 milioni di visitatori, ad aggiudicarsi la medaglia d’oro. Questa è la Nuova Zelanda. Se le città non sono di grande interesse, i paesaggi lasciano senza fiato. Inoltre, è un paese da sogno Le loro spalle Chi può ammirare i ghiacciai, i laghi e le montagne.

Qual è la posizione del nostro Paese in questa classificazione che potrebbe sollevare controversie tra i viaggiatori? La prestazione della Francia non è stata poi così male, in quanto si è classificata quinta, subito dietro la Svizzera ma davanti al Regno Unito. Dai campi di lavanda al Colorado provenzale passando per le strade di Parigi, la Dune du Pilate o la Gorge du Verdun, la Francia non manca di angoli e fessure da scoprire.

E nel resto della classifica? Ad esempio, il Sud Africa è al decimo posto, appena davanti agli Stati Uniti, mentre la Croazia è al quindicesimo posto, e per portarla in fondo alla top 20 mondiale, è il Giappone ad essere all’ultimo posto.