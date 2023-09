Quali sono i benefici del rugby per la salute fisica e mentale?

Nato in Inghilterra nel XIX secoloOggi il rugby è uno sport di squadra sempre più popolare in Francia. Concretamente, due squadre di quindici, dieci, sette o cinque giocatori competono per mantenere il controllo della palla ovale. “Può sembrare difficile avvicinarsi al rugby, ma in realtà è uno sport molto facile: lo giochiamo Palla in mano, la portiamo e corriamo », spiega Olivier Levermont, Direttore Tecnico Nazionale dell’Unione Francese di Rugby. Contrariamente alla credenza popolare, il rischio di infezione non lo è Non più alto che in altri sport, al punto che le comunicazioni, anche se approssimative, sono altamente strutturate. Quindi sarebbe nel tuo interesse iniziare a mantenere la tua salute fisica e mentale!