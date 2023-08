Mangiare carne non fa davvero bene alla salute?

Nicolas Guggenbühl è caporedattore di Food in Action, esperto di Karott e professore di nutrizione e dietetica alla Haute École Léonard de Vinci. Contribuisce anche al Consiglio Supremo della Sanità. Tra “con” e carne “senza”, la partita è patta ma con restrizioni da entrambe le parti per la salute.

Mangiare o scartare carne non è privo di conseguenze per la salute.

Nicola Joggenpoel – Primo in termini di conseguenze ambientali. Salute e ambiente sono strettamente collegati. Se vuoi rimanere in salute, devi avere abbastanza da mangiare. E per mangiare, il pianeta deve essere in grado di fornire adeguatamente cibo a sufficienza. Per questo il dibattito sulla carne si fa sempre più caldo.

Tuttavia, non si può dire che la carne faccia male alla salute.

NO. Ma puoi mangiare senza carne. L’isolamento del cibo ha solo un significato limitato in quanto si può sempre sostituire il cibo con altre combinazioni. Ma è più complicato della semplice sostituzione della carne con cibo a base vegetale. Puoi vivere senza carne. Ma la domanda più importante, secondo me, è se viviamo meglio con o senza carne. Dipende dalla composizione. Puoi mangiare carne in modo ragionevole: l’Organizzazione Mondiale della Sanità raccomanda non più di 500 g a settimana. Ciò rende possibile mangiare carne quasi ogni giorno. In questa quantità, i benefici di mangiare carne sono più che non mangiarla. Sto parlando di carne qui, tranne il pollame. Manzo, maiale, vitello, agnello…

Quali sono i contributi della carne?

La carne ha beni nutrizionali, compreso il ferro, sapendo che la carenza di ferro è importante, soprattutto nelle donne che mangiano meno carne e hanno bisogno di più ferro dalla pubertà alla menopausa. Una donna su tre ha depositi di ferro minimi. Importante è anche la vitamina B12, che è importante per lo sviluppo del sistema nervoso. Si trovano nella carne ma anche nei latticini e nelle uova. Il problema del ferro può essere risolto senza mangiare carne se mangiamo cereali integrali, che non sono i più diffusi nelle nostre abitudini alimentari. In questo caso si consiglia anche di mangiare frutta o verdura cruda che fornisca vitamina C, che permette un migliore assorbimento del ferro.

Questo significa che non si improvvisa vegetarianismo?

Ciao. Ci sono molte piante. Alcuni di loro sono molto ben progettati. Poi c’è il neovegetarianismo, che consiste nel togliere certe cose senza cambiare il resto. È l’idea di bistecca, patatine fritte e insalata: abbandoniamo la bistecca e mangiamo più patatine fritte e insalata. Questa non è una soluzione. Se vuoi sostituire la carne rossa, devi scegliere tra diverse categorie di alimenti. Ma è fattibile.

L’argomento di oggi è la carne rossa.

Dal punto di vista nutrizionale, la carne rossa comprende manzo, vitello e maiale. In materia ambientale, il problema è la carne bovina. Soprattutto carne rossa e manzo importati da lontano che vengono nutriti con soia e ormoni e qui non sono ammessi. Anche in questo caso occorre distinguere tra bovini allevati in condizioni così vincolanti per il loro benessere e bovini allevati in Vallonia sui prati, che mangiano erba, e gli esseri umani non mangiano erba. I famosi 10-15mila litri d’acqua per chilogrammo di carne bovina valgono per le vacche argentine allevate a parcheggio ma non per le bovine allevate al pascolo in un paese dove piove regolarmente.

Ma la carne rossa è cancerogena.

L’Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro classifica qualsiasi carne che ha subito lavorazioni per il consumo come la salatura o l’affumicatura come tipo 1 allo stesso modo dell’alcol, cioè cancerogeno per l’uomo. Successivamente, questa ricerca non tiene conto del tasso di esposizione. Questa carne rossa è considerata problematica in determinate quantità. Questo in particolare può essere associato a un aumento del cancro del colon-retto.

Oggetto della domanda sono anche i salumi.

I salumi sono radicati nelle nostre abitudini alimentari come una fetta di prosciutto in un pranzo al sacco o una salsiccia. È molto difficile limitare o eliminare questo alimento. Tuttavia, il Super Health Council limita il consumo di salumi a 30 g a settimana. È una fetta di prosciutto alla settimana.

Per un adolescente, mangiare più di 80 grammi di carne al giorno non è di grande aiuto.

Le esigenze di carne sono diverse per un bambino, un adolescente e una persona anziana?

Per i neonati e i bambini di tre anni, l’assunzione di proteine ​​è molto alta, ma noi siamo più a dieta a base di latticini. Un adolescente ha bisogno di più proteine ​​perché questo è il periodo di crescita più calorico. Ma per un adolescente, mangiare più di 80 grammi di carne al giorno non sarà di grande aiuto. Il nostro apporto proteico in Belgio è generalmente il doppio del nostro fabbisogno. Invece dove sono più vigile è nel caso degli anziani. Lì, secondo me, la carne ha un uso del tutto legittimo.

Le proteine ​​animali e vegetali non sono uguali.

In realtà. Per sostituire le proteine ​​animali (ricotta, uova – ndr), è necessario unire cereali integrali e legumi in quantità. Ma a parte la soia, nel regno vegetale non esiste alimento che possa sostituire da solo la carne.