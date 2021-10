alimentazione. Perché le carote sono un serio alleato per la tua salute

Un po’ di storia… Originaria del Medio Oriente, la carota è apparsa in francese nel 1564. Scoperta in Afghanistan 5000 anni fa, ha viaggiato nei secoli in Asia, Africa ed Europa dove è coltivata fin dal XVII secolo.

Un cocktail di benefici

Secondo Interfell, “le carote in cucina hanno un’intera gamma di consistenze e sapori”. Cotti gratinati o schiacciati, crudi, grattugiati o tagliati a bastoncini, caldi, dolci, ghiacciati… Dire che questo ortaggio si adatta a tutti i tipi di preparazione è riduttivo. Inoltre, è un vero alleato della nostra salute. Una porzione da 100 g copre fino al 200% del nostro fabbisogno giornaliero di beta-carotene!

Ricche di vitamina A e provitamina A, con minerali e oligoelementi, le carote sono consigliate per combattere la stanchezza, l’anemia, le malattie della pelle e alcuni disturbi della vista.

Tutte le neomamme conoscono anche l’efficacia del purè di carote nel trattamento delle infezioni intestinali e della diarrea nei neonati.

Suggerimenti per la preparazione. Le carote consumate crude vanno grattugiate molto bene per migliorare la digestione. Inoltre la cottura permette il rilascio di beta-carotene e lo rende più assorbibile.

Si noti che poiché i carotenoidi sono solubili in un grasso e non in acqua, si consiglia di aggiungere un po’ di burro o olio alle carote cotte. Infine passato, questo ortaggio naturalmente dolce è perfetto come primo alimento solido di un bambino!