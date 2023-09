Il telescopio James Webb rivela un nuovo volto di una leggendaria supernova!

È noto che quando contiamo le supernove negli altri GalassieGalassie Nel corso di un anno, tutte le specie combinate (SNSN II e SN Ia in particolare), siamo costretti a stimare che in media ogni secolo sul nostro pianeta debbano formarsi da tre a quattro supernovae. via Latteavia Lattea. Tuttavia, la penultima è nota ad esempio, prima delle ultime note di ChandraChandraRisale a circa 330 anni fa. Questa è Cassiopea A, a differenza di quelle del 1572 e del 1604, che furono osservate in una luceuna luce Visualizzato da Tycho Brahe (SN 1572) e Giovanni KepleroGiovanni Keplero (SN 1604), non sembra essere stato osservato prima Scienziati di astronomiaScienziati di astronomia. È stato scoperto solo nel RadioRadio E nel 1947.

IL AstrofisiciAstrofisici Tuttavia, riteniamo che un tale deficit nelle supernove sia evidente. In effetti, la nostra galassia, la Via Lattea, ne contiene molti nuvolenuvole Polvere che assorbe fortemente la luce visibile attraverso gli spazi interstellari. Resta il fatto che gli scienziati sono profondamente frustrati dalla loro incapacità di studiare da vicino, e anche semplicemente dalla loro incapacità di osservareocchioocchio Un vivido esempio di queste catastrofi cosmiche.



Dalla sua scoperta, i telescopi di tutto il mondo e nello spazio hanno individuato la Supernova 1987A. Ciò include l'Osservatorio a raggi X Chandra della NASA, che ha esaminato questo oggetto più volte durante i suoi 17 anni di attività scientifiche. Dal 1999 al 2013, i dati di Chandra hanno mostrato che l'anello di emissione di raggi X in espansione stava diventando sempre più luminoso. Ciò è stato causato dall'onda d'urto dell'esplosione originale che ha eruttato e riscaldato l'anello di gas che circondava la supernova.

Una gigante blu con una massa di 20 masse solari

Fortunatamente, questo è più o meno quello che è successo quando SN 1987A è stata scoperta a soli 168.000 esemplari. Anno luceAnno luce La nostra galassia dentro Grande Nube di MagellanoGrande Nube di Magellano. Dalla sua scoperta nel febbraio 1987, gli astrofisici hanno continuato a studiare l’evoluzione di ciò che resta di questa gigantesca esplosione galattica. una stellauna stella Che possiamo rilevare in immagini antiche e che abbiamo chiamato Sanduleak -69° 202a, abbreviato SK-69 202. Era una supergigante blu, nata 10 milioni di anni fa da una collisione stellare per fusione nucleare ed era 20 volte più massiccia della stella . SullySullyLa sua mappa fu originariamente disegnata dall’astronomo romano-americano Nicola Sandulik Nel 1970.

Per fare questo, i ricercatori utilizzano da circa 40 anni quasi tutte le gamme di lunghezze d’onda, dai raggi gamma alla radio. E così c’erano le osservazioni che sono state fatte con HubbleHubble E Chandra. Pertanto, non ci sorprenderemo che oggi tocchi a noi Telescopio spaziale James WebbTelescopio spaziale James WebbCome ha spiegato Dichiarazione della NASA.

Nuove osservazioni sono state effettuate utilizzando lo strumento nercamnercam Tramite web (Vicino alla telecamera a infrarossi). Abbiamo così ottenuto un’immagine della struttura centrale a forma di buco della serratura del resto della supernova. È pieno GasGas La polvere è così densa che nemmeno la luce del vicino infrarosso rilevata da Webb riesce a attraversarla, formando il “buco” oscuro della serratura.

I resti di supernova sono in continua evoluzione

Osserviamo ancora un luminoso anello equatoriale di materiale espulso decine di migliaia di anni prima dell’esplosione della supernova, che contiene… Punti di attrazionePunti di attrazione Luminoso, è apparso quando l’onda d’urto della supernova si è scontrata con la stella TemaTema Dall’anello.

Il comunicato stampa spiega anche che le allergie e PrecisionePrecisione Le impareggiabili scoperte spaziali di Webb hanno rivelato minuscole strutture a forma di mezzaluna. Si ritiene che queste mezzelune facciano parte degli strati esterni di gas risultanti dall’esplosione della supernova. Conclude ricordando che “ Nonostante decenni di studi dalla scoperta iniziale della supernova, rimangono molti misteri, soprattutto riguardo alla stella di neutroni che avrebbe dovuto formarsi dopo l’esplosione della supernova.

Come Spitzer, Webb continuerà a monitorare la supernova nel tempo. I suoi strumenti NIRSpecNIRSpec (vicino allo spettrometro a infrarossi) et al AllegroAllegro (Strumento a medio infrarosso) Fornirà agli astronomi l’opportunità di acquisire nel tempo nuovi dati infrarossi ad alta risoluzione e ottenere nuove informazioni sulle strutture a mezzaluna appena identificate. Inoltre, Webb continuerà a collaborare con Hubble, Chandra e altri osservatori per fornire nuove informazioni sul passato e sul futuro di questa leggendaria supernova. ».



L’esplosione di stelle molto massicce nelle supernove gravitazionali arricchisce il mezzo interstellare di elementi chimici sintetizzati dalla fusione nucleare, mentre dà vita a una stella di neutroni o a un buco nero a causa del collasso del nucleo della stella. La transizione tra il collasso del nucleo e l’espulsione dell’inviluppo stellare rappresenta una sfida per la comprensione teorica delle supernovae. Un esperimento idraulico progettato e realizzato al CEA ha permesso, per analogia, di riprodurre uno dei fenomeni di instabilità idrodinamica che facilita l’esplosione. Questo approccio sperimentale è complementare alla simulazione numerica. Scopri questa esperienza nell’animazione. Questo film d’animazione è stato prodotto e finanziato congiuntamente da CEA ed ERC e diretto da Studio Animéa. © T. Foglizzo, J. Guilet, G. Durand (CEA)