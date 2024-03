Quali coppie sono rimaste insieme? I risultati rivelati

Stagione colorata. Il 18 gennaio W9 ha trasmesso il primo episodio della serie L'isola delle tentazioni. Un programma tanto atteso in cui cinque coppie vengono a mettere alla prova il loro amore su un'isola paradisiaca del Messico. COSÌ, Salome e Timothy, Lydia e Gaetan, Chloe e Jarrod, Kelly ed Enzo, Maeva e Remi Rimasero separati per dodici giorni, isolati su un'isola composta da dieci tentatori disposti a tutto pur di farli cedere alla tentazione. Fin dalla prima notte, Timothy cede al fascino della seduttrice Mako, seguito da Remy, che si innamora perdutamente della sua seduttrice, Lisa Marie. E l'altra coppia? Gaetan perdonerà Lydia per la sua vicinanza a Sami? Salomè darà un'altra possibilità al suo fidanzato, che aveva intenzione di sposare alla fine dell'anno? Facciamo l'inventario.

Lydia e Gaitan: La coppia se ne va insieme

Durante il falò finale, Lydia cerca di spiegarglielo data Ventiquattr'ore con Sami: “Mi sono permesso quello che mi sono permesso con Sammy, perché era l'unico che era lì per me, era il mio sostegno, quindi me lo sono permesso. Ma non è successo niente, non l'ho baciato e mi sono messa il pigiama. ” Lei spiega, aggiungendo che non si vergognava di Carla. Gaetano rispose: “Sì, ma ho preso Carla da parte e le ho detto che lo facevo per impressionarti, ma in fondo pensavo che ti sbagliassi. Non c'era tentazione“. Gaetano confessa a Lydia di averle scritto una lettera ogni giorno dall'inizio dell'avventura, e lei risponde: “Ho fatto la stessa cosa…” La coppia si commosse fino alle lacrime e annunciò a Delphine Weissbeiser: “Torneremo insieme.”

Maeva e Remy: La coppia parte separatamente

Dopo dodici giorni lo trascorse l'isola delle tentazioni, Nel Messico centrale, Maeva e Remy non riescono a sfuggire allo scontro. Ed è il momento del rimprovero: Remy si avvicina rapidamente a Lisa Marie, mentre Maeva soccombe al fascino di Malik. “Mi sono ritrovato in questi 12 giorni. Entrambi avevamo le risposte alle nostre domande.” Spiega mentre affronta il suo compagno. Remy ha approfittato di questo incontro faccia a faccia per regolare i conti degli ultimi due anni con Maeva: “Mi hai fatto dimenticare me stesso. Mi hai legato. Non potevo fare niente.” Poi aggiunge sottovoce a Delphine Vespeser: “È una ragazza fantastica, ma abbiamo commesso degli errori. Oggi mi sento diversa”. La coppia lascia il campo e dice all'annunciatore: “Partiremo separatamente.”

Kelly ed Enzo: La coppia se ne va insieme

Kelly ed Enzo non stanno insieme da molto ma il loro rapporto sembra essere molto forte durante l'avventura. Nonostante le tentazioni che ogni giorno si pongono davanti agli occhi, i due candidati belgi non si sono arresi. Enzo però ha alcune osservazioni da dire al suo compagno: “Hai detto che c'era sempre la meglio, contro quattro uomini. Potevo sentirmi un po' triste, Delphine ne è testimone. Avevo molti dubbi”. Kelly risponde e tira fuori dalla tasca una lettera: “Zuzu, il bambino mio nella mia vita. Volevo vedere se i tuoi demoni come grande tentatore erano nel passato. Questa avventura mi ha aperto gli occhi. Non sono il più gentile ma ti amo con tutto il cuore. Noi' siete pronti anche voi.” Dopo un po' di fiducia, la coppia si è saltata nelle braccia dell'altro e ha messo le mani nella mano sinistra. “So che sei la donna della mia vita” Conclude Enzo.

Chloe e Jarrod: la coppia se ne va insieme

Una volta riuniti, Chloe vuole sapere se Jarrod ha effettivamente trascorso una serata fuori con la sua ragazza, durante il loro ultimo appuntamento 24 ore fa. “Non ho dormito con lei. Mi ha riscaldato ma non ho fatto niente. Ho dormito sul materasso.” Gli rispondi. Jarrod fece anche commenti criptici a Timothy, un altro tentatore, credendo che fosse necessario resistere alla tentazione “impossibile”. Ma anche qui Jarrod risponde e smentisce completamente. Tuttavia, ha anche delle critiche nei confronti di Chloe. “L'uomo, balli forte con lui e lui ti tocca il sedere.” Lui dice. “Non era proprio niente, sei una grande leggenda.”Chloe risponde. Nonostante tutto, Jarrod e Chloe si abbracciano, sentendosi ora rassicurati. “Sono rassicurato dalle sue spiegazioni.” Chloe si fida. Quindi la coppia se ne va Squadra.

Timothy e Salome: la coppia si è separata

Dopo dodici giorni di avventure, Timothy ha tutto da dimostrare alla sua fidanzata Salome. “Spero di poter rimettere insieme i pezzi.” Scivola freneticamente. Una volta riuniti, Salomè salta al collo del suo compagno: “Ho dormito con un'altra ragazza con il mio nome scritto sul collo.” Salome spiega della sua notte con Luan. E per aggiungere: “Posso alzarmi e andarmene?” Ma Timothy cerca di trattenerla, inginocchiandosi nella sabbia: “Mi dispiace, mi dispiace, Salome. So che sei ferita. Non avrei potuto farlo senza di te. Non ho la tua mentalità. Me ne pentirò per il resto della mia vita.” Salomè insiste e sottolinea: “Mi hai perso prima del matrimonio. Non posso biasimarti per la tua debolezza. Hai fallito e ho dovuto annullare il nostro matrimonio.” Salome dichiara che dovrà lasciare il loro appartamento non appena torneranno ma Timothy rifiuta il destino. Interviene Delphine Vespeser: “Timothy, devi sederti. Devi rispettare la sua decisione. Ogni azione ha delle conseguenze.” Salome se ne va da sola. Timothy lascia la spiaggia urlando e da solo.