Migliore la prestazione di Pascal Obispo ma…

NSGrazie mille per tutti i tuoi messaggi che vanno dritti al mio cuore. Sono qui per assicurarvi la mia salute, molto meglio di ieri”. Con queste parole sulla sua pagina Instagram, Pascal Obispo ha voluto rassicurare i suoi fan dopo il disagio del palco che lo ha portato al ricovero. “Sono così dispiaciuto per questa festa e riunione mancante ieri sera a Tolosa con @100pour100radio, ma non ho detto la mia ultima parola.”

Non è una sorpresa, e lo dice lui stesso nella sua lettera, non è il tipo che si arrende e che farà di nuovo rock la festa. Tuttavia, i suoi fan dovranno essere pazienti. Perché ha cancellato anche gli altri suoi servizi programmati questa settimana. “Mentre ti parlo, la mia situazione non lo consente.”, lui sta scrivendo. I suoi medici gli hanno prescritto il riposo forzato. Spera però di far parte di sabato, per Telethon, una data che gli sta molto a cuore.

Il cantante ha lavorato duramente per mesi. Dalla sua ultima visita a Il DH, a fine ottobre, per esporre il suo album Francia. Iperattivo Dal lancio dell’app All Access che riunisce tutte le sue creazioni, ci dice di aver caricato 15 album in 9 mesi e attualmente sta lavorando a dozzine di altri progetti, tra cui Unplugged Album, Jazz, Flamenco e Poetry.