Yann Moix, dopo essere stato processato per aver insultato i suoi genitori, racconta in tribunale la storia di un bambino “martire” – Libération

Yann Moix vende migliaia di libri, sogna Goncourt, vaga dal telespettatore al televisore, si ubriaca mentre fa sesso, ma non gli piace che la gente lo guardi. Una volta nell'aula del tribunale di Batignolles, lo scrittore e editorialista ringhia a bassa voce, chiedendo al poliziotto di chiedere a un giornalista in piedi qualche fila più in là di smettere di parlare. «[le] Il riformatore». Batte i piedi mentre aspetta i giudici, incrocia e scioglie le braccia, e salta dalla sedia quando finalmente entra il presidente e lo chiama. Yann Moix, 55 anni, sarà processato giovedì 7 marzo davanti alla 17a Camera del Tribunale penale di Parigi con l'accusa di insulto pubblico e diffamazione.

I suoi genitori, José e Marie José Moix, rispettivamente di 80 e 75 anni, non apprezzavano essere trattati come loro. “Mascalzoni”l “razzistA”, “Omofobi” E basato su “barbari” Dal loro figlio maggiore. Una serie di accuse reciproche scorrevano davanti alla telecamera in uno degli episodi dello show A parte È andato in onda nell'ottobre 2022 su Canal+, tre anni dopo la pubblicazione del suo romanzo Orléans Grassett lo pubblicò accusando i suoi genitori di abusi sui minori. “Queste sono le persone che avrebbero denunciato gli ebrei durante la guerra”.