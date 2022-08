Qual è la differenza in Coin Master? – Rompi capovolgi

I team sono una delle poche funzionalità di Coin Master e unirsi a uno di loro può essere davvero utile! Ma a cosa serve esattamente?

in maestro di moneteMolte caratteristiche! Uno di questi, molto utile ai giocatori, è la differenza. Permettiti Unisciti a una squadra di massimo 50 giocatoria cui puoi scegliere o a cui puoi unirti con il tuo invito, se si tratta di un team privato.

Ma quali sono i vantaggi di entrare a far parte di una squadra? È davvero utile? La risposta è si! Entrare a far parte di un team su Coin Master ti permetterà di usufruire di tanti vantaggidescritto sotto.

Quali sono i vantaggi di entrare a far parte di un team su Coin Master?

Entrando a far parte di un team su Coin Master, potrai:

Ti fanno fare trucchi e anche fare trucchi

Scambia carte per completare la tua collezione

Partecipa agli eventi di squadra e prova a vincere premi

Chatta e fai nuove amicizie

Prova a vincere il titolo della migliore squadra di Currency Masters

Tutti questi vantaggi ti permetteranno di progredire più velocemente e in modo più efficiente in Coin Master! Per entrare a far parte di una squadra, tutto ciò che devi fare è accedere al menu della squadra all’interno del gioco, scorrere tutte le squadre disponibili e scegliere la squadra che ti piace di più.



Scambia le tue carte con altri membri della tua squadra

Tieni presente che alcuni team sono privati ​​e la tua richiesta deve essere accettata dal team leader per potersi unire a loro! Puoi anche creare la tua squadra e provare a renderla la migliore squadra del gioco!



Partecipa agli eventi per provare a vincere premi. casse di squadra

se vuoi Altri corsi gratuiti Ogni giorno, non dimenticare di ritirare Collegamenti giornalieri sulle principali valute !

Unisciti alla comunità Brickflip Sur DiscordGioca a Coin Master con altri giocatori mentre dai un’occhiata ai nostri ultimi articoli!